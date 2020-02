Nekynuté kynuté koláče. Za chvíli je hotovo, voní celý byt a rodina se schází v kuchyni

Koláče bývaly v minulosti základem slavnostní tabule. Svatební koláče, posvícenské, pouťové, nedělní… Kdo by je neměl rád? A když nám na jejich upečení bude stačit tři čtvrtě hodiny, není o čem se bavit. Tak hurá do toho.

Co budeme potřebovat na nekynuté koláče?

Na půl kilogramu polohrubé mouky si připravíme 1/4 litru mléka, kostku tuku na pečení, jedno celé vejce a další žloutek, kostičku kvasnic a přibližně 40 gramů cukru. To jsou zatím suroviny na těsto, které připravíme jejich smícháním. Ale zase tak jednoduché to není, je potřeba dodržet určitý postup.

Jak na těsto

Stejně jako při zadělávání na jakékoliv jiné (kynuté) těsto, i tentokrát si nejprve trochu ohřejeme mléko - ne moc, jen aby bylo vlažné - a do něj přidáme další suroviny. Tuk je dobré nastrouhat, když se jej budeme snažit nakrájet, nepodaří se to tak najemno a větší kusy se potom špatně rozmíchávají. Těsto trošku osolíme, ale jen opatrně, stačí menší špetka. A potom už jen míchat a míchat, až bude vše vymícháno, zaděláno a v míse budeme mít hladké těsto, s nímž bude jedna radost pracovat dál.

Výroba koláčků

Jakmile máme vymíchané těsto, nebudeme už na nic čekat. Rozdělíme si jej na stejně velké části, podle toho, jak velké koláče nebo koláčky chceme dělat, v ruce vytvoříme rovnoměrné kuličky a rozložíme na vymazaný plech. Podle rad babiček můžeme koláče nejlépe vytvořit třeba malou pomoučněnou skleničkou, kterou připravené kuličky jednoduše “rozplácneme”. Koláčky budou jeden jako druhý. Jen je třeba počítat s tím, že nakynou v troubě, takže oproti již vykynutému těstu je toto zatím méně nadýchané.

Naplnit a upéct

Koláčky máme připravené a nervalo to víc než pár minut. Teď ještě naplnit a do trouby s nimi… Náplň samozřejmě závisí na chuti a preferencích každé rodiny. Mohou to být povidla, mák nebo třeba tvaroh. Pokud se rozhodneme právě pro tvarohové koláčky, je dobré do tvarohu (s jedním žloutkem, rozinkami a cukrem podle chuti) přidat také pár kapek rumu, který jejich chuť doladí. Ostatně kapku rumu můžeme přidat do jakékoliv náplně. Pak už nezbývá nic jiného, než celý plech vložit do trouby, vyhřáté přibližně na 180 °C nebo podle zkušeností každé hospodyně a počkat, až budou koláčky zlaté. Že to není nic složitého?