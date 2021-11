Nosit zdravotní obuv má smysl

Zdravotní obuv Santé si můžete pořídit v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb a také Ateliérech zdravého obouvání, jež najdete v mnoha větších českých městech. Společnost Santé – zdravotní obuv s.r.o. totiž obuv nejen vyvíjí a vyrábí, ale také distribuuje a snaží se rozšířit povědomí o tom, jak je nošení zdravých bot důležité.

Víte, jak moc jsou zatěžovány vaše nohy?

Ve skutečnosti se jedná o druhý nejzatěžovanější tělesný orgán hned po srdci. Většina lidí si to však neuvědomuje, o nohy příliš nepečujeme. Nemáme teď na mysli péči v podobě zábalů či manikúry, ale výběru správné obuvi!

Pokud svou nohu napěchujete do materiálově a tvarově nevhodné obuvi, moc vám za to nepoděkuje. Nohy toho vydrží hodně, avšak po nějaké době se ozvou. A jistě víte, že mnohem lepší je problémům předcházet, než je řešit.

V čem se liší zdravotní obuv?

Zdravotní obuv Santé nebo zdravotní boty jiných značek se od klasické obuvi liší v několika kritériích:

Dávají dostatečný prostor noze, takže nezpůsobují deformity prstů ani kostní výrůstky.

Jsou dokonale ohybné v prstové části.

Mají úměrnou výšku podpatku (pro dámy ne více než 4 mm).

Nabídnou dostatečně dlouhý a pevný opatek.

Svršek obuvi je anatomicky správně modelovaný.

Dokonale tlumí, takže noha není ohrožována tvrdými dopady.

Je lehká.

Rozdílů je opravdu dost a při dlouhodobém nošení je skutečně poznáte. Vaše nohy také. Nikdo netvrdí, že musíte od rána do večera nosit jen zdravotní obuv. Jsou události, kam se prostě více hodí lodičky nebo jiný typ obutí. Snažte se ji však do svého botníku zařadit a nosit pokud možno co nejvíce.