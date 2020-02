Od dubna vzroste životní minimum. Další rodiny tak dosáhnou na přídavky na děti nebo na porodné

Co je to životní minimum? Podle oficiální definice jde o “společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. Konkrétně vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost nebo jednotlivce potřebných k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Nezbytné náklady na bydlení se do něj nezahrnují”. To je sice hezké, ale jak s tím můžeme dále pracovat?

Je důležité znát výši životního minima

Pro každou rodinu je důležité znát výši životního minima, kterou je možné zjistit velmi jednoduše. Existuje na to totiž tabulka. A právě ta se bude (společně s výší uvedené částky) již od 1. dubna tohoto roku měnit.

Zatímco doposud platily (a do konce března platí) tyto sumy,

osoby v domácnosti Kč jednotlivec (samostatně žijící) 3410 1. dospělý v domácnosti 3110 další dospělý 2831 dítě do 6 let 1740 dítě 6 - 15 let 2140 nezaopatřený do 26 let (student...) 2450



od 1. dubna 2020 dojde k jejich navýšení podle tabulky, uvedené níže.

osoby v domácnosti Kč jednotlivec (samostatně žijící) 3860 1. dospělý v domácnosti 3550 další dospělý 3200 dítě do 6 let 1970 dítě 6 - 15 let 2420 nezaopatřený do 26 let (student...) 2770

Poměrně značný nárůst

Z tabulek je tedy jasné, že pro jednotlivce vzroste životní minimum o 450 Kč na měsíc. Pokud žije v jedné domácnosti více osob, zvyšuje se životní minimum pro první dospělou z nich o 410 Kč, pro každou další pak o 370 Kč. U dětí do 6 let vzrostě výše životního minima o 230 Kč, pro starší děti až do 15 let půjde o 280 Kč a pro nezaopatřené osoby do 26 let pak o 320 Kč.

Jednoduchý výpočet

Sumu, která náleží jako životní minimum právě pro vaši rodinu, vypočtete jednoduše sečtením částek pro jednotlivé její členy. Tedy například domácnost, kde žijí dva dospělí a děti ve věku 5 a 8 let, bude od dubna počítat se životním minimem 11 140 Kč (3 550 + 3 200 + 1 970 + 2 420 Kč). Doposud, respektive do konce března se jedná o částku 9 850 Kč. Rozdíl 1 290 Kč je již tedy citelný, zvláště s ohledem na skutečnost, že mnohé rodiny díky tomu dosáhnou na sociální dávky, na které by podle současné výše životního minima neměly nárok.

Znám výši životního minima - co s tím?

Aby bylo možné zjistit, kdo má nárok na jednotlivé sociální dávky a kdo na ně nedosáhne, je třeba doložit také příjmy všech tak zvaně společně posuzovaných osob v domácnosti - tedy rodičů i dětí, partnerů, ale i dalších osob, které v domácnosti žijí a podílí se na jejím hospodaření. Jde o součet veškerých příjmů těchto lidí, a to jak platy a mzdy, tak i příjmy například z pronájmu nemovitostí, samozřejmě z podnikání, ale také důchod, nemocenská, sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti a další možné varianty příjmu, kromě konkrétně vyjmenovaných příjmů, mezi které patří například příspěvek nebo doplatek na bydlení, jednorázové sociální dávky, podpora z občanských sdružení, odměny za darování krve, stipendia a další. Celý výčet speciálních příjmů, které je možné od součtu odečíst, je uveden na stránkách úřadu práce.

Porovnání obou částek

Porovnání příjmů domácnosti a výše životního minima dává jasný přehled o možnosti úspěšně žádat o přídavek na dítě nebo o porodné. Pokud si nejste jisti, vždy je dobré zajít se poradit na příslušnou pobočku úřadu práce. Třeba zbytečně přicházíte o peníze, které vám náleží.

Kdy má rodina na sociální dávky nárok?

Na přídavek na dítě má nárok rodina, jejíž příjem nepřesahuje 2,7 násobek uvedeného životního minima. Pro rodinu, která je výše uvedena jako příklad, je tedy doposud rozhodná hranice 26 595 Kč. Od 1. dubna ale půjde již o 30 078. O stejnou částku se potom úředníci opírají také při stanovení nároku výplaty porodného.

Rozdíl není zanedbatelný

I když je podmínek, které je třeba splnit, v některých případech více, obecně se lze těmito čísly řídit. Podrobné informace ke každému jednotlivému případu získají žadatelé vždy na konkrétní pobočce úřadu práce, kde se také podávají příslušné žádosti.