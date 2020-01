Jak správně odstranit starou dálniční známku? Novou pak nalepte správně, jinak hrozí pokuta

Rok 2019 je definitivně za námi a s ním i platnost roční dálniční známky. Ta sice platí až do 31. ledna, novou si však můžete pořídit už nyní. Roční dálniční známka totiž platí v České republice 14 měsíců; konkrétně od 1. prosince do 31. ledna roku následujícího po roce, kterého se emise týká. Za kolik ji pořídíte, kde ji mít nalepenou a co musíte mít s sebou při silniční kontrole?