P40 lite od Huawei je parťák pro focení, práci i zábavu

Nejen mladí lidé dnes telefony v podstatě nedávají z ruky. Být online je pro některé kratochvíle, pro jiného nutností například kvůli práci nebo spojení s blízkými. Od chatování s kamarády po hraní her – chytré telefony nás provází všude. Co chtít od ideálního nového telefonu? Výkon na multitasking i hraní her, baterii která vydrží, velmi dobrý fotoaparát pro natáčení videí a dělání selfies a v neposlední řadě taky styl a vychytaný design.