Plánujete si domů koupit novou tiskárnu? Poradíme vám

Hledáte domů nějakou novou tiskárnu, ale nevíte se zorientovat v nabídce? Poradíme vám nejen to, jak si koupit tu nejvýhodnější pro vás, ale i to, jak při její koupi ušetříte.

Dosloužila vám vaše stará tiskárna a poohlížíte se po jejím náhradě? Pokud na její nákup máte jen omezený rozpočet nebo jen neradi utrácíte peníze, poradíme vám, která je ta nejlepší tiskárna pro vás.

Laserová nebo inkoustová?

Pro domácí účely jsou nejvhodnější alternativou právě inkoustové tiskárny, pravdou však je, že tyto tiskárny mají vysoké náklady na tisk. V případě, že tisknete na běžný kancelářský papír, kvalita tisku je průměrná, ale dokážete na ní vytisknout téměř vše včetně fotografií.

Laserové tiskárny mají naopak mnohem vyšší rychlost a dosahuje nadprůměrnou kvalitu na všechny typy běžného papíru, odráží se to však na jejich ceně. Především ty barevné laserovky jsou mimořádně nákladné. Jejich zásobník papíru je v porovnání s inkoustovými tiskárnami větší a není ho nutné tak často doplňovat. Stejně je tomu tak i s tonerem.

Tiskárna či multifunkční zařízení

Ještě předtím než se rozhodnete zainvestovat do samotné tiskárny, velmi dobře si promyslete, zda by nebylo lepší zainvestovat raději do multifunkčního zařízení. Toto zařízení totiž obsahuje i funkci skenování a kopírování. Další výhodou je i skutečnost, že tato zařízení nebývají mnohem dražší než samostatné tiskárny a zároveň jsou mnohem spratnejšie jako dvě samostatné zařízení.

Zvažte si účel

Před samotnou koupí proto pořádně zamyslete nad jejím účelem. Potřebujete jen zřídka vytisknout pár stran? Tak pak by vám možná stačila i černobílá laserová tiskárna. V případě, že chcete doma tisknout fotografie, je vhodné investovat do kvalitnější inkoustové. Potřebujete občas i skenovat nebo kopírovat? V tom případě je pro vás ideální volbou multifunkční zařízení. Nabízíme vám pár typů:

1. HP Officejet Pro 6230

Tato barevná inkoustová tiskárna nestojí mnoho a nemá ani vysoké provozní náklady. Je vhodná pro tisk dokumentů i fotografií a tisknout můžete bezdrátově ze svého mobilu nebo notebooku.

Rozlišení tisku: 1200 x 1200 DPI

Rychlost tisku: 18 stran / min čb, 10 stran / min barevně

Zásobník: 225 listů

Cena: okolo 1500 Kč

2. Samsung SL-M2020W

Tato laserová černobílá tiskárna byla speciálně navržena pro potřeby domácího použití a malých kanceláří. Je cenově dostupná, má profesionální kvalitu tisku a jednoduše se ovládá.

Rozlišení tisku: 1200 x 1200 DPI

Rychlost tisku: 20 stran / min

Zásobník: 150 listů

Cena: okolo 2900 Kč

3. Canon Pixma TS8050

A konečně i jedno kompaktní multifunkční zařízení. Ideální pro všechny, kteří potřebují tiskárnu, kopírku a skener pro příležitostné použití. Inkoustová tiskárna umožňuje tisk kvalitních fotografií.