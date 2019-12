Plesová sezona je tu: Staňte se královnou či králem večera můžete být i bez zbytečných faux pas

Ples je společenská událost, na které se chtějí všichni nejenom dobře pobavit, ale i seznámit se, a především protančit celou noc. Někteří ale vůbec nevědí, jak se na takovou slávu pořádně připravit a vyvarovat se tak pořádného trapasu. Mít na sobě ten správný model je totiž základ.

Tmavý oblek, bílá košile a padnoucí kravata či motýlek jsou u mužů na plese samozřejmostí. Pokud vidíte na pozvánce black-tie, jasně vám to hlásí, že si máte obléct smoking, bílou košili, motýlek a lakovky. Jestli dress code není na pozvánce určený, muži by si měli vzít oblek. Vybrat si můžete z černé nebo tmavě modré.

Dámy to mají složitější

Ženy to mají už poněkud složitější. Na ples by si měly obléct společenské dlouhé šaty až ke kotníkům, lodičky s uzavřenou špičkou na úzkém podpatku a také punčochy. Barva je jen a jen na vás. Pokud zvolíte tradiční černou, nic tím nezkazíte. Ty odvážnější se můžou pustit klidně i do červené či výraznějších barev.

Pánové, nechoďte na ples například v červené nebo žluté, mohlo by se totiž stát, že by vás tam ani nemuseli pustit.

Místo kabelky byste měly zvolit psaníčko a jako doplněk šperky. Ale nepřehánějte to, ať nejste ozdobená jako vánoční stromeček. Důležitý je ale samozřejmě také účes. Nezapomeňte se včas objednat u svojí kadeřnice, aby vám na hlavě vykouzlila takový účes, ve kterém se budete cítit co nejlépe a během večera vám nespadne.

Jaké jsou zásady správného chování?

Plesy jsou v této sezoně velkou událostí. A víte, jak se na takovém plese chovat? Hlavně si nedávejte načas. Pokud přijdete na ples později, už jste si pořádně zavařili. Každý ples začíná předtančením, takže byste si měli hlídat čas.

A navíc! První tanec patří, komu jinému, než vaší partnerce. Dbejte na etiketu, nezívejte, nerozepínejte si knoflík u kalhot nebo košile a nezouvejte si boty. Měli byste mít na sobě pohodlné oblečení, protože můžete protančit noc ve všech hotelových prostorách. A těšit se můžete třeba i na výborné delikatesy. "U nás na plese nebudou chybět italské speciality, které se podávaly na benátských slavnostech," říká Michal Řičánek, marketingový ředitel jednoho prestižního hotelu, kde se plesy tradičně konají.

Může se vám to sice zdát jen jako volání do prázdna s tím, že si to stejně uděláte po svém. Ale pozor, většinou to tak určitě nebude. To nejlepší, co se může stát, je, že vás na ples vůbec nepustí. Protože ostuda, která se jinak může stát, vás může společensky "odrovnat" na několik let.