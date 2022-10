Podnikatelská půjčka je určena i pro nováčky v oboru

K dispozici je až třicet tisíc korun

A o jaké částce lze uvažovat? Mantinely jsou poměrně široké, takže si vybere každý zájemce z řad drobných živnostníků. Stačí jen prokázat platné IČ a několik dalších formalit, nejde tedy o žádnou složitou porci administrativy. Podnikatelská půjčka znamená šanci do začátku, ale také výpomoc v době, kdy je nutné investovat do různých věcí spojených s výrobou či do reklamních akcí, které mají přivést nové klienty. Zájemce o podobný úvěr nebude dlouho čekat, všechno se vyřídí brzy a finance mohou být na účtu ještě během téhož dne. Jak velkou sumu peněz si lze touto formou půjčit?

5 000 Kč je nejnižší částka, o které lze jednat. Koupit si za ni můžete firemní smartphone.

30 000 Kč je maximem, opět platí, že tyto finance mohou být určené naprosto na cokoliv.

Lhůta splatnosti může mít různé podoby. Mantinely jsou nastaveny jasně, 7 a 30 dnů.

Stačí jenom krátký odpovědní formulář

Už je připravena! Půjčka na podnikání má jen minimum podmínek a je tedy jasné, že její schválení nebude trvat nijak dlouho. Nemusíte chodit na pobočku, není nutné zvedat telefon a vyřizovat hodinový hovor. Úřední potvrzení nejsou zapotřebí, půjde zde pouze o krátké ověření totožnosti klienta.