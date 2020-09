Podzimní dávka vitamínů: Polévky, které zahřejí a zhubnete díky nim nějaké to kilo

Polévky jsou oblíbené jak u hospodyněk, tak u českých strávníků. Dobře zasytí a dá se jich poměrně snadno udělat velké množství za málo peněz. Pokud navíc využijete sezónní suroviny ze zahrádky, získáte zdravím nabitou chutnou bombu, která si s podzimními viry poradí. O detoxikaci a očistě těla nemluvě.

Polévky a hubnutí

Trešničkou na dortu je to, že polévky pomáhají při trávení, přispívají ke zlepšení pitného režimu a zvyšují příjem vlákniny. Díky této trojkombinaci můžete jejich konzumací zhubnout i nějaké to kilo. Pokud tomu tak je, zapomeňte na polévky zahuštěné moukou a připravené s použitím tuku či smetany. Skvělý je krůtí či kuřecí vývar nebo polévka z podzimní zeleniny, na které stačí použít lžičku másla či oleje do základu. Zeleninové polévky lze skvěle dochutit čerstvými bylinkami nebo čerstvými houbami, kterých teď roste všude víc než dost.

Jestli na kalorie nějak zvlášt nehledíte, vsaďte na polévku hustou nebo takzvaný krém. Brokolicový, špenátový, květákový či hráškový vás dokonale zasytí a v sychravém počasí i zahřeje.

Energetická hodnota

Polévky se liší také energetickou hodnotou. Zatímco polévky vývarové a zeleninové mohou začínat na 300 kJ na porci, u hustých krémů se můžete dostat třeba až na hodnotu 2000 kJ.

Vyberte si některou z našich nejoblíbenějších zeleninových polévek a vyzkoušejte ji uvařit dle osvědčených receptů:

Pestrá podzimní zeleninová polévka

Suroviny:

1 cibule

2 mrkve

2 ks kořenové petržele

1½ l zeleninového bujónu

50 g zelených fazolí

½ celeru

4 brambory

1 hrst petrželky (kadeřavé)

mletý černý pepř

sůl

slunečnicový olej

Postup:

Cibuli, brambory, kořenovou petrželku, celer a mrkev oloupeme. Cibuli nakrájíme na drobno, brambory, celer a petržel na kostičky. Fazolky nakrájíme na menší kousky a mrkev na plátky.

Na rozpáleném oleji orestujeme cibuli a následně přidáme mrkev, petržel a celer.

Zeleninu restujeme asi 5 minut, do zeleninového základu přidáme brambory, zelené fazolky a vše zalijeme zeleninovým vývarem. Vaříme asi 15 až 20 minut, dokud není všechna zelenina měkká.

Polévku ochutíme pepřem, solí a petrželkou. Hotovou polévku ještě v případě potřeby okořeníme a můžeme podávat.

Polévka z červené řepy

Suroviny:

0,5 kila červené řepy

1 lžíce kokosového oleje

2 lžíce jablečného octa

4 šálky zeleninového vývaru

1 čajová lžička soli

2 lžíce čerstvého kopru nebo jiných bylinek podle chuti

Řecký jogurt na ozdobu

Postup:

Předehřejte troubu na 200 stupňů Celsia. Řepu zabalte do alobalu, zalijte octem a lžící vody, pečte, dokud řepa nezměkne – asi tři čtvrtě hodiny. Pak vypečenou šťávu slijte, dejte do mixéru, kam přidáte i pečenou řepu, kokosový olej, sůl a kopr. Mixujte dohladka. Přidávejte teplý zeleninový vývar, dokud nedosáhnete požadované koncentrace. Při podávání ozdobte bylinkami a jogurtem.

Zeleninová polévka našich babiček

Suroviny:

1 lžíce oleje

1 malá cibule na kostičky

2 plátky celeru na kostičky

3 malé stroužky česneku

1 čajová lžička soli

1/2 lžičky mletého pepře

1 svazek kadeřavé kapusty natrhané na kousky, bez košťálu

2 šálky pokrájených hub

4 šálky kuřecího vývaru

1/2 šálku krup nebo krupek

1 bobkový list

4 snítky tymiánu

Postup:

Ideální na přípravu je litinový hrnec. V něm zahřejte olej. Přidejte cibuli a celer, osmahněte. To by mělo trvat 4 až 5 minut, dokud zelenina nezměkne. Přidejte česnek, kapustu, sůl a pepř. Duste, dokud kapusta nezměkne. Přidejte krupky, vývar, bobkový list a tymián. Přiveďte k varu, vařte, dokud obilí nezměkne, což trvá asi 25 minut. Před podáváním odstraňte bobkový list a tymián. Dosolte a dopepřete.

KAM DÁL: Bramboráky milujeme a rodinný recept je jistě úžasný. Možná ale existují ještě lepší