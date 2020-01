Pozor na slevy, často mohou vyjít hodně draho. Náprava je na cestě, ale stále musíme dávat pozor

Také jste už někdy podlehli výhodné nabídce a ve více jak padesátiprocentní slevě koupili něco, bez čeho se váš další život v tu chvíli začal zdát úplně zbytečný? Může se to stát, jenže potom také často dochází ke zbytečnému zklamání, když jistíme, že jiné obchody prodávají stejné zboží za podobnou cenu nebo i levněji bez slevových akcí. A právě tomu by měl být již brzy konec.

Některé internetové i kamenné obchody stále ještě spoléhají na to, že se zákazník buď nechce nebo nedokáže rozhlédnout, zamyslet a porovnat ceny.

Jen tak je možné, že si dovolí zboží, které běžně stojí třeba 2 000 korun, pár dnů před plánovanou slevovou akcí zdražit třeba i o sto procent a potom je cena v katalogu, který přijde zákazníkům až domů, téměř neuvěřitelná. Sleva 55 %! Z „původních“ 4 000 korun na pouhých 1 800 - no mámo, nekup to!

Skokové navyšování cen

Trikem takových obchodníků je léty prověřený systém tak zvaného skokového navyšování cen před plánovanou slevovou akcí. Mnozí zákazníci dodnes bohužel prodejcům stále bezhlavě věří a pokud cenu vybraného zboží nesledují průběžně nebo se alespoň před jeho koupí nepodívají i na ceny v jiných obchodech, snadno naletí a později možná i litují.

Ona výše zmiňovaná obrovská sleva totiž vůbec nepředstavuje slibovaných 55, ale pouze 10 procent z obvyklé ceny. Dobře, v tomto případě zákazník alespoň netratí. Objevily se ale i případy, kdy výhodná cena po obrovské slevě mírně převyšovala cenu v jiném obchodě. A to už opravdu nepotěší.

Náprava je na cestě

Sice to bude asi ještě dva roky trvat, ale vypadá to, že náprava tohoto stavu se blíží. V roce 2022 (nebo i dříve) by mělo v Evropské unii začít platit nové pravidlo, které zpřesní pojmy a jednoznačně určí, z jaké částky má být sleva vypočítávána.

Podle současné připravované podoby by mělo jít o minimální cenu, která pro dané zboží platila v posledních třiceti dnech. A to už se většině obchodníků nevyplatí. Představa, že by se někdo snažil zákazníkům celý měsíc nabízet tak výrazně předražné zboží, je téměř nemožná. Za prvé by za tu dobu zákazníci trik jistě odhalili a za druhé by šlo pravděpodobně o měsíční výpadek prodeje takového produktu.

Jsme opravdu bez pravidel?

V současné době by podobným praktikám měl bránit zákon o ochraně spotřebitele, který platí pro všechny takové případy.

Je tady ale jeden problém, který opět spočívá ve skutečnosti, že zdražování výrobků není trestným činem a nikde se nehovoří o tom, z jaké ceny má být sleva vypočítána. Pokud tedy pomineme etické hledisko takového počínání a risk ztráty důvěry zákazníků, nejsou v tomto jednání obchodníci nijak zvlášť omezeni.

Jak se bránit?

V současné době je tedy obrana proti takovému jednání hlavně na straně zákazníka. V době intrnetu, na němž je možné najít mnoho nejrůznějších porovnávačů cen i dostupnosti zboží, by to neměl být tak velký problém - zvláště když světu vládnou chytré telefony.

Podívat se na obvyklou cenu obdobného nebo stejného zboží, jako je to, které obchodník nabízí v „neodolatelné slevě“, je tedy často dílem několika okamžiků. A v případě, že zkrátka neodoláme? I u zboží, koupeného v akci, je až na výjimky možnost jeho vrácení v zákonné lhůtě.