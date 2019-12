Přežijte Vánoce ve zdraví: Jak se zbavit bolestí břicha i novoroční kocoviny?

Při zvýšené konzumaci alkoholu a vánočních pokrmů je zásadní střídmost, kterou by měl provázet dostatek pohybové aktivity. V domácí lékárničce by nemělo chybět živočišné uhlí a pacienti užívající své léky dlouhodobě by si s předstihem měli naplánovat návštěvu své lékárny.

Odlišný denní režim

Vánoční svátky tráví většina pacientů výrazně odlišným způsobem než běžné dny v průběhu roku. Z toho důvodu dochází k situacím, které mohou výrazně ovlivnit průběh léčby nebo přivodit zdravotní potíže. Během svátků se někteří pacienti častěji dopouštějí chyb v užívání předepsané medikace.

"Protože mají narušený standardní denní režim, občas na užití léku zcela zapomenou nebo jej užijí později a s nevhodnou stravou. Na letošní svátky připadá i více dnů, kdy bude většina lékáren zavřených. Je nutné si tak včas zkontrolovat, zda u sebe máme dostatečné množství léčiv na celé období konce roku," komentuje vánoční „prohřešky“ PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory (ČLnK).

Období pohádek, bilancování i zažívacích obtíží

Závěr roku je často spjat s konzumací svátečních jídel, která jsou zpravidla tučnější a těžší na trávení. U části populace se pak tyto dny stávají doslova obdobím přejídání, což ve spojení s alkoholem a nižší pohybovou aktivitou zvyšuje pravděpodobnost výskytu zažívacích potíží. "V případě trávicích potíží je vhodné mít v první řadě k dispozici živočišné neboli aktivní uhlí. Proti nadýmání poslouží simetikon, pokud je spojeno s těžkým trávením, mohou pomoci trávicí enzymy," doporučuje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Zároveň doplňuje, že u některých pacientů se v průběhu Vánoc objevují také potíže se žlučníkem, na které lze využít kapky se směsí bylinných výtažků nebo tobolky s obsahem fenipentolu. "Také v tomto případě je nejlepším přístupem prevence - vychutnávat si vánoční pokrmy a cukroví střídmě a každý den zařadit nějaký pohyb, třeba svižnější procházku," dodává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Plánujte a buďte připraveni

Zimní dovolené na horách společně s četnými návštěvami příbuzných a známých představují výrazný zásah do běžného režimu pacienta a nedodržování medikace. Zanedbání může vzniknout úplně nevinně, například když jde pacient na rodinný oběd a léky, které užívá po jídle, si s sebou zapomene vzít.

V horším případě si je s sebou zapomene vzít na delší pobyt na horách nebo mu během svátečních dnů dojdou a nebude mít možnost opatřit si nové. Aby na obdobné situace nedošlo, je vhodné plánovat, mít v zásobě dostatečný počet léků a připravit si správné dávkování dopředu, například do týdenního dávkovače. V dnešní době je také vhodné využít například připomínky v chytrých telefonech, aby člověk nezapomněl, že si má vzít léky s sebou.