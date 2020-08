Přihlaste se na šestý závod VoltaRUN. Pomůžete Aničce

Účastníkům charitativního běhu VoltaRUN, za kterým stojí společnost GSK, se naskýtá jedinečná příležitost podívat se společně s rodinou a přáteli na úžasná místa kraje. Zároveň mohou svou účastí podpořit správný vývoj šestileté Aničky, které byla po narození diagnostikována hypotonie a lehce nedovyvinutá kyčel.

Cílem VoltaRUNu je udělat vše pro to, aby se mohlo splnit přání rodičů Aničky, kterým je intenzivní neurorehabilitace s ergoterapií, logopedií a robotickým přístrojem sloužícím k nácviku chůze s názvem lokomat v neurorehabilitační klinice Axon v Praze.

„Za každý kilometr, který závodníci na Karlštejně překonají, přispěje Voltaren 2 Kč na Aničky rehabilitaci. Naším společným cílem je vybrat 82000 korun, které splní přání Aničky i jejich rodičů,” komentuje konkrétní situaci Margarita Bezborodova za značku Voltaren.

Této sbírky se účastní všichni běžci soutěžící v hlavním závodu Běhej lesy i běžci, chodci a vlastně i jezdci v doprovodném závodu VoltaRUN. Za VoltaRUNem stojí společnost GSK se svou značkou Voltaren, která tak podporuje rodiny s dětmi s omezením pohybového aparátu. Ve spojení s Nadací Nova a sérií Běhej lesy podpoří každým závodem konkrétní pečlivě vybranou rodinu.

Všechny prostředky získané startovným v rámci VoltaRUNu, které stojí 250 Kč, dostane rodina v plné výši. Zájem o závod je navíc tak velký, že společnost GSK navýšila původní stohlavou kapacitu na 200 osob. Registrovat se můžete předem i na místě. Další způsob, jak se můžete do pomoci zapojit, je nákup výrobků Voltaren. GSK totiž dětem přispěje 2 Kč i za každý kilometr zakoupených produktů Voltaren, a to v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.*

„Těší nás, že se VoltaRUNu účastní celé rodiny napříč generacemi. Tím, že není VoltaRUN fyzicky náročný, podporuje naši dlouhodobou myšlenku, že pohyb a radost z pohybu by měly být pro všechny,” doplňuje Margarita za Voltaren.

Během závodů budou pořadatelé dodržovat veškerá potřebná opatření a vládní nařízení. V místě konání závodů bude navíc na klíčových místech, jako jsou toalety, šatny, prostor registrace nebo vstup do areálu, dostupné dostatečné množství dezinfekce. Pravidelně dezinfikované budou zároveň všechny společné prostory.

V rámci celé série bude možné pomáhat ještě na dvou posledních závodech v Jizerských horách (29. 8.) a na nočním závodě v Boleticích (12. 9.). Každým závodem běžci podpoří jinou rodinu.

*Finální částka dotace bude určena na základě dat IQVIA následujícím způsobem: u každého z léčivých přípravků Voltaren se jeho délka v km vynásobí počtem prodaných ks, získané součiny se sečtou a vynásobí dvěma.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel, Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, Voltaren 140 mg léčivá náplast jsou léky k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují diklofenak. Hřejivá náplast VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. © 2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.