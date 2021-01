Problém jsou krachující restaurace a zákaz návštěv u seniorů. Ne nákupy na eshopu, říká moderátorka Iveta Vítová

Nikdo se rodičům nemůže divit, že si po několika týdnech bez možnosti koupit svým dětem nové oblečení nebo boty, chtěli rychle pořídit zásoby. „Lidé mají proste zase strach, ze to bude jen dočasné otevření, a tak rychle nakupuji ve velkém. Zároveň tím také vznikají zmatky, co se může a co ne,“ tvrdila pro Čtidoma.cz moderátorka zpravodajství televize Nova a maminka sedmileté Anetky.

Boty jsem kupovala o číslo větší

Pamětníci možná vzpomínají, jak za socialismu vypadaly fronty na banány nebo maso. Podobné "štrůdly" se dočasně tvořily i v úterý před některými prodejnami. „Rodiče hodně nakupují v Pepcu, protože je tam levné oblečení. Na tahání do školek a škol to dětem bohatě stačí. Ale abych kvůli tomu stála nekonečnou frontu...?“

Česká Miss z roku 2009 samozřejmě také bojovala s tím, jak dceři pořídit oblečení a hlavně boty. „V oblečení takový problém nevidím, dnes jde vše objednat přes internet. Horší je to u bot. Vyřešila jsem to tak, že jsem objednávala jenom značky, které už dcera měla a vím, že jí vyhovují. Koupila jen o číslo větší,“ prozradila svůj recept moderátorka s tím, že obchod je samozřejmě větší jistota.

Už aby to všechno skončilo

Mnohem větší problém, než je nutnost nakupovat online, vidí Vítová jinde. „Nesmí se navštívit staří lidé v nemocnicích ani v domovech seniorů, krachují restaurace, lidem se hroutí životy pod rukama. V této době mi opravdu nepřijde zásadní, jestli si musím něco koupit na eshopu,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz. „Upřímně už se těším, až tahle opravdu dlouhá nepříjemná doba skončí.“

Dětské oblečení, spodní prádlo nebo papírenský sortiment do prodeje už před časem vrátily některé potravinářské řetězce. Společnost Tesco na základě opakovaných požadavků zákazníků, které považuje za odůvodněné, nabízí spodní prádlo a ponožky, oblečení a obuv pro děti do sedmi let, papírenské potřeby pro školáky a pro práci z domu, ale třeba také pyžama a župany. Spodní prádlo nebo ponožky jsou dostupné třeba i v hypermarketech Globus.

