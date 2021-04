Rekvalifikační kurz účetnictví a daňové evidence nastartuje vaše podnikání

Berte to trochu s nadsázkou, ale pravdou je, že jak k základům do života patří to, že se naučíme číst, psát a počítat, stejně tak bychom se měli naučit orientovat se v daních a v účetnictví. Proč? Protože jen tak nejsme vydáni na milost a nemilost tím, kteří tyto věci dělají za nás. Platí to pro živnostníky, majitele firem i manažery. A pokud nejste ani jedno z toho, je to obor, který nás umí dobře živit, či může být zajímavým přivýdělkem.