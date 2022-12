Rowenta X-Plorer S75s+: Tajemství je ve slově JEDINEČNÝ

Robotický vysavač Rowenta X-Plorer S75s+ (RR85) je vybaven novou funkcí Auto Empty, která samočinně zapíná vysypávání prachu do prachového sáčku umístěného ve stanici pro automatické vysypávání na konci každého úklidu (za pouhých 20 vteřin), takže vám poskytne až 60 dní bez starostí s plnou nádobou na sesbírané nečistoty. Objem sáčku Hygiene+ činí až 4,5 litru a pojme tak opravdu velké množství nečistot. V opravdu přehledné aplikaci si můžete naplánovat úklid přesně podle vašich potřeb, stačí jen několik kliknutí a vysavač se již o vše postará přesně tak, jak si jen přejete: Můžete nastavit zakázané zóny, uložit si trvalé mapy pro až 4 patra, nebo třeba regulovat objem vody při vytírání či výkon sání podle místnosti. Aplikace je velmi intuitivní, a navíc je kompatibilní s hlasovými asistenty. S čistotou si X-Plorer S75s+ poradí i v opravdu velké domácnosti – velmi výkonná baterie zajistí provoz vysavače až 120 minut na jedno nabití, což postačí k pokrytí až 150 metrů čtverečních, a poté se navíc robot sám nabije a bude pokračovat v úklidu, kde skončil.

Špičkové technologie Rowenta X-Plorer S75s+ zajistí vysoce účinný úklid všude, kde to potřebujete. Vysavač využívá vysoce přesnou laserovou navigaci Smart Exploration 8.0 pro inteligentní a systematický úklid, pro ten nejdůkladnější úklid je to robot 4v1: Postranní kartáč se postará rohy a těžko dostupná místa, středový kartáč provede hloubkové čištění od chlupů a žmolků, BLDC motor se sacím výkonem až 2 700 Pa a elektronický ovládaný mop Smart Aqua Power s extra velkou nádobou na vodu zajistí efektivní vytírání povrchů. Robot disponuje automatickým zvýšením sacího výkonu na kobercích a dokáže si poradit s prahy do výšky až 18 mm, navíc je při provozu velmi tichý, takže nebudete rušeni ani v těch nejhlubších snech. Doporučená cena je 12 999 CZK, 519 EUR, 229 990 HUF.

Francouzská rodinná firma Groupe SEB, na českém trhu známá díky značkám Tefal, Rowenta či Krups, se v rámci svého projektu zavazuje k Opravitelnosti výrobků po dobu 15 let za přiměřenou cenu – to platí již pro celých 95 % produkce společnosti.