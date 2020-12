Rozlučte se s rokem 2020 těmi nejlepšími pomazánkami. Vyrobíte je za pár korun a za několik minut

Rok 2020 pro nás připravil opravdu těžké zkoušky, a tak se už většinou těšíme na ten příští, který se snad vydaří o něco lépe. Bohužel ani konec toho současného roku nemůžeme oslavit tak, jak bychom si přáli a jak jsme většinou zvyklí - tedy s přáteli a s bohatým a veselým programem. Přesto si můžeme i pro rodinu, s níž budeme letos patrně trávit poslední chvíle roku, připravit zajímavé a chutné pohoštění. Posuďte sami.

Pomazánka je základ

Základem silvestrovského pohoštění bývají často jednohubky, které nabízejí tak rozmanité spektrum možností, jak je nazdobit, že by snad ani nebylo možné je postihnout. Co ale mají všechny jejich typy společné, to bývá pomazánka, tvořící podklad dalšího výtvarného díla. A právě na pomazánce záleží, jak bude jednohubka (nebo i chlebíček) chutnat. Pojďme se tedy podívat na několik z nich, které určitě sklidí zasloužený obdiv.

Ryba, kam se podíváš

Milujete rybí pomazánku? Pak není na co čekat - je čas pustit se do té lososovo-sýrové. Její příprava nezabere moc času a výsledkem se budete moct pochlubit i sousedům. Tak tedy: připravíte si 200 gramů lososa ve vlastní šťávě a 50 gramů najemno strouhaného tvrdého sýru. K tomu je potřeba přidat asi 50 gramů másla, které jsme nechali chvíli povolit, a lžíce smetany, ale v nouzi je možné použít i mléko, i když to samozřejmě už nebude ono. Vše důkladně smícháme a rozmělníme, okořeníme pepřem a solí a je hotovo. Pokud bychom chtěli pomazánku ozvláštnit, můžeme do ní nakrájet čerstvou jarní cibulku, do další části pak kápnout několik kapek citronové šťávy a zbytek - ten pro dospělé - dochutíme třeba i koňakem. Z jednoho základu tak získáme vlastně hned tři varianty neobyčejně dobré pomazánky. A to už jistě stojí za vyzkoušení.

Šunková pěna nesmí chybět

Silvestrovskou klasikou je také nesmrtelná šunková pěna, která svojí jemností okouzlí havně ženy a milují ji také děti. Příprava snad nemůže být jednodušší - stačí vyšlehat do pěny 100 gramů másla a přidat stejné množství velmi jemně namleté nebo rozkutrované šunky. Všechno smícháme, přidáme trochu smetany a také mletou sladkou papriku. Jakmile bude vše dokonale promíchané, můžeme podávat.

Změn není nikdy dost

Stejně jako v případě rybích pomazánek je i u té šunkové nespočet možných variací. Od přidání česneku nebo křenu až po záměnu jedné z hlavních ingrediencí - tedy právě šunky - za trvanlivý salám, například Hercules. Samozřejmě už nepůjde o pěnu šunkovou, ale princip přípravy tohoto typu pomazánky je stále stejný, záleží jen a jen na fantazii a chuti každého kuchaře. Zkrátka: máslo, uzenina a trocha koření a je hotovo. Nic jednoduššího snad ani nejde vymyslet - a přitom výsledek bude okouzlující.

Bez sýrové pomazánky by snad rok ani neskončil

Silvestrovské pohoštění bez sýrové pomazánky by snad ani nemohlo být. A tak si můžeme k těm, které jsme už vyrobili, připravit i nivovou. A ani její příprava nevyžaduje žádné dlouhé studium nebo dlouholetou praxi. Stačí mít v lednici 100 gramů Nivy, stejné množství másla a měkkého salámu, alespoň jeden (lépe dva) trojúhelníček taveného sýru, kyselou okurku, malou cibuli a lžíci majolky. Jako vždy, všechno musíme smíchat. To ale znamená, že Nivu i salám najemno nastrouháme, cibulku nakrájíme a pak už jde všechno jedna dvě. Promíchat a namazat. Hosté mohou přijít…

