Rusi a švábi v bytě jsou velký problém. Možná o nich ani nevíte, na pomoc musí přijít odborník

Našli jste v bytě rusy nebo šváby? Tak to je problém a určitě se jich každý potřebuje co nejrychleji zbavit. Nejde jen o ten pocit a hygienu, jde i o zdraví. Zdá se, že v současné době a podmínkách na rusy v bytě nenarazíme? Opak je bohužel pravdou. Například pražská sídliště jejich alespoň občasný výskyt hlásí prakticky všechna.

Je to šváb nebo rus? Nejde ani tak o to, že bychom si některého z nich doma nechali raději, než toho druhého Zbavit se jich musíme v každém případě, ale není špatné tušit, co se to vlastně do domu nebo bytu nastěhovalo. Pokud tedy žijete v bytových domech, zvláště ve vyšších patrech, je téměř jisté, že se jedná o rusy. I když oba patří do řádu švábů, rusi o mnoho snáze překonávají výškové rozdíly, nedělá jim problém lézt kolmo vzhůru. Navíc švábi bývají větší než rusi (až dvouapůlcentimetroví) a černí. Rus domácí je oproti nim o něco menší (dorůstá přibližně 1.5 cm) a má hnědou barvu. Proč se rozhodli pro soužití s lidmi?

Původem z Afriky

Rusi (i švábi) pocházejí původně z Afriky, tedy z teplých podmínek. Zvlášť rusi na těchto požadavcích dodnes poměrně důsledně trvají, a proto jsou pro ně lidská obydlí tím nejvhodnějším prostředím. Dokonce dávají přednost moderní zástavbě před chalupami a hůře vytápěnými objekty. Bytové domy, kde je příjemná teplota i v zimě a dostatek potravin i vody, jsou pro tento hmyz v našich podmínkách ideální.

Nezvaní hosté

Jistě udržujeme ve svých bytech pořádek a čistotu. Pokud se ale najednou objeví na lince, za ledničkou nebo ve spíži rus domácí, určitě každá hospodyně znejistí a začne si vyčítat nedostatečnou hygienu. Jenže například v panelových domech je nemožné těmto přibližně jeden a půl centimetrovým návštěvníkům vysvětlit, že stoupačky nejsou tunelem pro přesun mezi jednotlivými byty. Jestliže tedy některý z našich sousedů patří do skupiny lidí, kteří si s úklidem nedělají příliš těžkou hlavu, může se poměrně snadno stát, že bude zanedlouho celý dům zamořen potomky z jeho chovu. Jejich přítomnosti si přitom zpočátku nemusíme po určitý čas ani všimnout. Jde totiž o převážně noční hmyz, který přes den zalézá i do velmi malých skupin. Objevit je lze hlavně v noci, kdy nečekně rozsvítíme.

Pozor na ně, jsou nebezpeční

Nebezpečnost soužití se šváby nebo rusy domácími sice nespočívá v jejich velikosti nebo pro mnohé i odpornosti - ačkoliv i to je samozřejmě nezanedbatelné hledisko - ale v hygieně. Trus obou zmiňovaných druhů hmyzu obsahuje kromě jiného i mnohé alergeny, které u citlivých jedinců vyvolávají často i velmi silnou reakci. Švábovití mohou také přenášet řadu choroboplodných zárodků, s nimiž se v domácnosti jistě setkávat nechceme. Kromě toho větší výskyt těchto jedinců v bytě vyvolává také charakteristický zápach…

Co s nimi?

Rusy a šváby je bohužel prakticky ve všech případech nutné likvidovat chemicky. Podle zkušeností odborníků z oblasti desinsekce (tedy hubení hmyzu) na ně šetrnější prostředky nestačí. „Alternativní metody hubení (např. lepové pasti či elektronické odpuzovače) u rusa nezabírají. Svépomocné užití insekticidů, například postřikem bytu sprejovými insekticidy, může výskyt rusa v bytě velmi potlačit, úplného vymýcení však asi nedosáhneme. Navíc nás to přijde dosti draho,“ uvádí RNDr. František Rettig, CSc. Ze Státního zdravotního ústavu Praha.

Zavolat specialisty

Nejlepším a ve většině případů také jediným možným řešením je zásah odborné firmy. Za prvé k tomu má speciální přípravky a také znalosti možných skrýší švábovitých návštěvníků a za druhé je velmi pravděpodobné, že pokud se tento hmyz vyskytl ve vašem bytě, jeho příbuzní žijí u vašich sousedů. I když je to velmi nepříjemné a může taková situace vyvolávat stud, je třeba se domluvit s ostatními obyvateli domu a zajistit celkovou likvidaci v celém objektu. V opačném případě si můžete být jisti, že se k vám brzy nastěhují další jedinci.

Prevence je dobrá, ale ne stoprocentní

Jak je možné předpokládat, možnou prevencí proti přemnožení švábů a rusů v domě je důkladná péče o čistotu jak v jednotlivých bytech, tak i ve společných prostorách. Jenomže i při sebelepší péči o devět z deseti bytů není záruka, že se z toho posledního nevítaný hmyz nerozšíří do okolí. Pořádek a dodržování pravidel hygieny přesto jejich šíření a množení minimálně zpočátku zpomalí a boj s nimi bude snadnější a jejich likvidace rychlejší.