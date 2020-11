Rychlá půjčka bezpečně a bez rizika

Alespoň jednou za život se s “zákonem schválnosti” potká každý. Znáte to. Když se pokazí jedna věc, tak se vzápětí pokazí téměř vše, co se alespoň trochu pokazit může. Můžete se třeba postavit na hlavu, dát si nohu za krk a mít našetřeno bokem pár desítek tisíc, a stejně to v danou chvíli nebude stačit. Jak se říká, nouzové situace vyžadují nouzové řešení.

Tonoucí se rychlé půjčky chytá

Bavíme-li se o osobních financích, rychlou pomoc ve finanční nouzi nabízí rychlé půjčky. Ty však u rozumného člověka vyvolávají obavy kvůli ne zrovna jejich ideální pověsti. S rychlými půjčkami jsou totiž spojeny nevýhodné podmínky jako vysoký úrok a RPSN či neúměrně vysoké sankce za maličkosti, třeba o jeden den pozdě uhrazenou splátku. Nemusí tomu tak být vždy, i mezi rychlými půjčkami se dají najít pěkné a hlavně férové nabídky.

Důležité je myslet na zásady bezpečného půjčování a neunáhlit se. I přes stres, který ve vás neplánované finanční potíže přirozeně vyvolávají, zachovejte chladnou hlavu a nevezměte hned první půjčku, která vám přijde doslova pod ruku. Unáhlené jednání se zrovna u tohoto rizikovějšího typu půjček nemusí vyplatit. Držte se lidového modra a nikdy nekupujte zajíce v pytli.

RPSN je u rychlé půjčky matoucí ukazatel

Jistě jste se už x krát dočetli, že jedním z nejdůležitějších ukazatelů výhodnosti půjčky je hodnota RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. U rychlých půjček je to trochu jinak. Tato hodnota se totiž váže k celému roku, kdežto splatnost u rychlých půjček se většinou pohybuje okolo 30 dní. Proto v jejich případě RPSN často vypadá doslova šíleně. Mnohem lepším ukazatelem je u rychlých půjček celková částka, kterou za půjčku zaplatíte.

U rychlých půjček si poskytovatelé navíc neúčtují úrokovou sazbu, ale jednorázový poplatek za předem stanovenou částku (např. 30 Kč za půjčených každých 1 000 Kč). Výši poplatku stanovuje každý poskytovatel dle svého a může se pohybovat od pár desítek až po stovky korun. Samozřejmě platí, že čím je poplatek vyšší, tím více za půjčku zaplatíte. Proto si předem důkladně spočítejte, o kolik půjčku opravdu přeplatíte.

TIP: Než si vyberete konkrétní rychlou půjčku, porovnejte si více nabídek mezi sebou. Pomůže vám srovnání rychlých půjček online.

Pozor na kratší dobu splatnosti u rychlých půjček

Druhou věcí, na kterou si dávejte velký pozor, je krátká doba splatnosti. Ta se obvykle pohybuje okolo 30 dní, ale může být i kratší (např. 7 nebo 14 dní). Půjčku musíte splatit ve sjednané lhůtě nebo si prodloužit dobu splatnosti. Za prodloužení však zaplatíte další poplatek.

Abyste si vyhnuli problémům, půjčte si pouze tolik, kolik můžete za oněch 30 dní z příští výplaty bez problémů splatit. Pokud byste si vzali více, než zvládnete ve stanovené lhůtě splatit, může se vám celá půjčka značně prodražit. Na místo, aby vás z finančních problémů půjčka dostala, vám může naopak přidělat další vrásky.

Nenechte se zlákat nabídkou na vyšší částku a držte se při zemi. S prodlužováním splatnosti narůstají poplatky za půjčku a zvyšuje se tak dluhová zátěž. Pokud byste půjčku přestali splácet úplně, hrozí vám sankce za nesplácení. Poplatek si poskytovatelé půjček účtují i za zaslání upomínky a nejedná se zrovna o korunové položky.

TIP: Před sjednáním půjčky se seznamte s podmínkami rychlé půjčky. Ujistěte se, že víte, kolik za půjčku zaplatíte, i jaké vám hrozí poplatky v případě prodloužení či nesplácení půjčky.