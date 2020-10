Tiramisu je jednoduchý a vynikající dezert, kterým oslníte rodinu i návštěvu. Důležitý je ale výběr surovin

Tiramisu je tradiční italský dezert, který se hlavně v posledních letech zabydlel i u nás. Jeho obliba stále roste a není se čemu divit. I když jde o jeden z vůbec nejtučnějších dezertů, jaké si můžeme představit, alespoň kousku tiramisu snad ani odolat nelze. Jak na jeho přípravu, abychom si i doma vykouzlili skutečně královský pokrm?

Na tiramisu pro 4 - 6 osob potřebujeme:

500g Mascarpone 5 vajec

5 lžic cukru krupice

40 ml Amaretto

chladná silná černá káva

cukrářské piškoty

kakao na posypání

Kvalitní suroviny jsou základ

Základní surovinou dobrého tiramisu je kvalitní mascarpone. Někoho může zarazit, že mascarpone je krémový sýr a tiramisu rozhodně nechutná jako sýrový dort. Jde ale o sýr velmi jemné smetanové chuti, která je pak základem pro další dochucení tohoto vynikajícího receptu.

Ani další suroviny rozhodně nebudeme nahrazovat “něčím podobným”, pokud se chceme co nejvíce přiblížit originálu v podání italských specialistů. Proto použijeme skutečně cukrářské piškoty a Amareto, které do receptu patří. Právě jeho zvláštní hořkosladká a mírně trpká chuť a mandlová vůně dodají tiramisu důležitou tečku, která jej udělá neodolatelným.

Jak postupovat?

Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky a bílky do zvláštních nádob. Zatímco z bílků připravíme tuhý sníh, žloutky ušleháme s cukrem. K vyšlehaným žloutkům přidáme mascarpone a opatrně promícháme. Nyní už není potřeba intenzivně šlehat, jen zpracujeme hladkou hmotu. V tuto chvíli přijde čas na zapracování sněhu z bílků. Krém je hotový a můžeme se věnovat piškotům.

Do pekáčku

Cukrářské piškoty budou tvořit základní vrstvu dezertu. Ještě dříve, než je naskládáme na dno pekáčku nebo misky, v níž tiramisu budeme připravovat, namočíme je z obou stran v silné kávě s mandlovým likérem (Amaretem). Naskládané piškoty zalijeme připraveným krémem a postup zopakujeme ještě alespoň jednou.

Ozdobit a vydržet

Nyní už nezbývá nic jiného, než dezert poprášit kakaovým práškem a vložit jej minimálně na dvě hodiny do lednice. Lepší je ale vydržet déle, ideálně čtyři hodiny. I když mnozí lidé dávají tiramisu do lednice tuhnout bez kakaové vrstvy, kterou dodávají až těsně před podáváním, Italové doporučují posypat dezert hned při výrobě. Kakao na své chuti nic neztratí, ale během chvíle přestane vlivem vlhkosti prášit a nehrozí nepříjemné vdechnutí suchého kakaového prášku.

K rychlé spotřebě

Postup výroby tiramisu je poměrně jednoduchý a zvládne jej i začínající kuchař nebo cukrář. Je ale důležité dbát na kvalitní suroviny, a to včetně vajec, které jsou konzumovány v syrovém stavu. Proto se nevyplatí šetřit ani na nich. Další důležitou poznámkou je nutnost rychlé konzumace, tiramisu není možné dlouho skladovat, a to ani v lednici. V případě tak vynikajícího dezertu jde ale o upozornění zcela zbytečné. Rozhodně nebude co vracet do lednice.

