Účastí na VoltaRUNu ve Slavkovském lese pomůžete malému Honzovi ke správnému vývoji

Charitativní závod VoltaRUN, už třetí v pořadí, se v rámci běžecké série Běhej lesy odehraje v sobotu 27. června ve Slavkovském lese. Hlavní závod, ale především VoltaRUN samotný, jsou díky společnosti GSK a její značce Voltaren součástí aktivit, které podporují děti s omezenými možnostmi pohybu. V rámci celé série běžci, ale i jejich doprovod, vždy podpoří vybranou konkrétní rodinu.

„Výtěžek ze závodů ve Slavkovském lese věnujeme rodině desetiletého Honzíka, který musel díky svému předčasnému narození a následnému krvácení do mozku podstoupit řadu operací, které zanechaly následky v jeho mentálním i fyzickém vývoji,” popisuje konkrétní situaci Margarita Bezborodova za značku Voltaren. „Na neurorehabilitaci a speciální rehabilitační pomůcky bychom ve Slavkovském lese potřebovali získat 40 000 korun. Věřím tomu, že to spolu zvládneme,” doplňuje Margarita.

Zájemci mohou přispět jak v rámci hlavního závodu, tak účastí na VoltaRUNu. Za každý uběhnutý kilometr v každém ze závodů věnuje značka Voltaren rodině malého Honzíka 2 Kč.

Cena startovného v rámci VoltaRUNu je stanovená na 250 Kč. Sto procent získané částky pak Voltaren a Běhej Lesy prostřednictvím Nadace Nova věnují vybrané rodině. Registrovat do závodů se lze předem online, ale také na místě. Kapacita VoltaRUNu je však omezená. Zúčastnit se může pouze 100 osob, s přihlášením do závodů by tedy zájemci neměli váhat. Pomáhat můžete také svým nákupem. GSK totiž dětem přispěje 2 Kč i za každý kilometr zakoupených produktů Voltaren, a to v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020.*

„Krátká trasa VoltaRUNu je nenáročná a vhodná pro všechny bez rozdílu kondice či věku. Projít či proběhnout si ji mohou i děti, maminky s kočárky nebo třeba senioři, vhodná je zkrátka pro celou rodinu, která si tak užije společný pohyb na čerstvém vzduchu, a ještě tím pomůže někomu dalšímu. Pomáhat pohybem je zkrátka radost,” dodává Margarita Bezborodova z Voltarenu.

Během závodů budou pořadatelé dodržovat veškerá potřebná opatření a vládní nařízení. Ve velkém závodě Běhej lesy se tedy bude startovat po skupinách maximálně 500 běžců a na místě budou oddělené zóny startu a cíle tak, aby se tyto skupiny nepotkaly. V místě konání závodů bude navíc na klíčových místech jako jsou šatny, toalety, prostor registrace nebo vstup do areálu, dostupné dostatečné množství dezinfekce. Pravidelně dezinfikované budou zároveň všechny společné prostory.

V rámci celé série bude možné pomáhat ještě na závodech v Brdech (18. 7.), Bílé (1. 8.), v okolí Karlštejna (15. 8.), v Jizerských horách (29. 8.) a na nočním závodě v Boleticích (12. 9.). Každým závodem běžci podpoří jinou rodinu.

*Finální částka dotace bude určena na základě dat IQVIA následujícím způsobem: u každého z léčivých přípravků Voltaren se jeho délka v km vynásobí počtem prodaných ks, získané součiny se sečtou a vynásobí dvěma.

