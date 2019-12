Oblečte se stylově ke štědrovečerní večeři i na silvestrovskou párty. Budete královnou večera

Většina mužů nad ženským šatníkem jen nevěřícně kroutí hlavou - vždyť stačí jeden, maximálně dva obleky a je vystaráno od svatby až do důchodu, pokud se podaří udržet stejnou figuru. Jenže ženy? Potřebují koktejlky, pouzdrové šaty, samozřejmě krajkové a také dlouhé večerní - a to všechno alespoň po dvou kusech. To kdyby se šlo na víc akcí po sobě. A samozřejmě nemůžeme zapomenout na něco méně formálního a hlavně pohodlného, tedy úpletové šaty, kterých není nikdy dost. Že tomu, pánové, nerozumíte? Nevadí…

Inspiraci najdete na www.creativestyle.cz . Konzultaci a radu nejlépe v kamenném obchodě v Hradci Králové. Vkus a originalita jsou základem dobrého pocitu sama ze sebe.



Kam s nimi (tedy: kam v nich?)

Šatů je nespočet typů a jestliže jsme výše vyjmenovali alespoň ty základní, měli bychom se také zmínit o jejich účelu. Upřímně - která žena alespoň čas od času nezapochybuje o tom, po kterých pro danou příležitost sáhnout?

Nesmírně důležitá je i „originalita“ modelu, není snad nic horšího, než když se na akci nechtěně sejdou dvě dámy ve stejných šatech. Zkrátka kreativní styl.

Pletené pohodlí

O funkci úpletových šatů snad ani není potřeba se zmiňovat. V obchodech najdeme tolik jejich střihů, délek a podob, že je jen na fantazii každé z nás, jaký účel jim přisoudíme. Jedno je ale jisté - jejich nošení je pohodlné a příjemné, není problém vzít si je do parku na procházku, do práce nebo i na hřiště s dítětem. Jde jen o naše rozhodnutí a šatník bez úpletových šatů je sice možný, ale určitě ne praktický. Navíc jsou k dostání i v zimních modelech a nebývají nejdražšími kusy, takže jejich pořízení peněženku nemusí tolik bolet.

Koktejlky jsou jistota

Kam vyrazit v koktejlkách? V podstatě kamkoliv. Šaty, jejichž délka je buď ke kolenům, nebo těsně nad ně, nikoho neurazí a kromě skutečně speciálních příležitostí bychom v nich neměly vzbudit rozruch - a když, tak jen v dobrém. V tomto případě záleží jen na výběru střihu a použitém matriálu. Na silvestrovskou párty můžeme klidně zvolit model, který jako by vypadl z dílny návštěvníků z vesmíru. Může se blýskat, může mít netradiční vzory, může mít zkrátka cokoliv, co jen návrháře napadne. Jde přece o oslavu, kde je dovoleno téměř vše.

Jenže koktejlky můžeme nosit i na formálnější akce, jako jsou firemní večírky, oslavy narozenin přátel, svatby (zvláště letní mohou být volnějšího střihu se širší sukní) a tak dále. V takovém případě je nutné zvolit vhodnější a méně křiklavé materiály, ale princip je stále stejný. Šaty ke kolenům nejrůznějších střihů s rukávkem i bez, s decentním nebo i výraznějším výstřihem jsou vždy sázkou na jistotu. Jedny takové v černém provedení po vzoru Coco Chanel jsou ale v šatníku prakticky nenahraditelné a jsou natolik univerzální, že snad ani jiné nejsou potřeba. (To byla samozřejmě nadsázka, pánové…)

Pouzdrové šaty (nejen) na jednání

Po pouzdrových šatech může sáhnout každá žena, a to i ta, která nemá právě míry modelek - a přiznejme si, že takových je nás většina. Sluší jak štíhlým ženám, tak i těm, kterým příroda nadělila postavu typu „jablko“, ale i ostatním. Stejně jako koktejlky, měly by alespoň jedny pouzdrovky viset v každé skříni. Pokud si nemůžeme dovolit více kusů, je dobré zvolit méně výraznou barvu, kterou vezmeme jak na případná jednání do zaměstnání, tak je možné v nich vyjít i do divadla nebo na jinou společenskou akci. Není pravda, že jsou pouzdrové šaty nudné. Jejich jednoduchost přímo vybízí k tvořivosti a různými doplňky, šátky, šperky nebo šály vykouzlíme z jedněch šatů nespočet různých variací.

Plesovky jsou ozdobou šatníku

Mít doma krásné plesové šaty, ve kterých si bude žena připadat jako princezna, to je sen mnohých z nás. Vždyť ta krásná princezna s námi roste od dětství a zatímco my stárneme, ona zůstává pořád tou oslnivou dívkou, na kterou se upírají pohledy všech v sále. Každá žena si zaslouží stát se alespoň jednou za čas princeznou. Pravdou ale je, že honosné společenské šaty, které vyneseme jednou, maximálně dvakrát, jsou luxusem, který si může dovolit málokdo. Přesto jsou i společenské šaty, které lze považovat za nadčasové, jsou méně zdobené, ze splývavých materiálů a pokud zvolíme univerzálnější barvu a střih, je možné je vhodnými doplňky proměnit téměř k nepoznání. A nemusíme se ani nutně držet tak docela při zemi, i když stále platí, že méně je někdy (často) více. Vždy bychom se měly držet pravidla, že čím jednodušší je podoba šatů, tím nápadnější mohou být doplňky - a naopak. V tomto případě je ale třeba alespoň okrajově sledovat módní trendy, abychom nešly na ples v šatech, které jsou už opravdu hodně dlouho mimo módní vlnu. Stačí si prohlédnout nabídku internetových obchodů a máme jasno, jak to letos s módou vypadá - nejen s tou ryze společenskou.

Rukavičky? Klidně, ale správné…

Vyrážíte do společnosti a rády byste svůj outfit doplnily rukavičkami? Nic tomu nebrání, jen je potřeba volit správně, tedy podle typu šatů, k nimž budou patřit. A tady platí jednoduché pravidlo - krátké šaty vyžadují krátké rukavičky, dlouhé pak naopak sluší honosnějším večerním šatům.

Co všechno odhalit?

Některé ženy mají snahu vyjít do společnosti opravdu přitažlivé, a proto volí i poměrně odvážné modely. Ze společenského hlediska ale vždy platilo a stále platí pravidlo, že čím vznešenější příležitost, tím méně kůže bychom měly odhalovat. Stejně tak s přibývajícími roky (nebo i kily) je vhodné alespoň trochu změnit šatník a přidat látku. Na druhou stranu, v současnosti nejsou žádná z těchto pravidel nepřekročitelná, jak můžeme často pozorovat na červeném koberci.

Jaké boty?

Koktejlky jsou natolik univerzální, že i výběr obuvi může být velmi široký - od uzavřených lodiček přes boty s otevřenou špičkou až po letní sandály. Pouzdrové a večerní šaty už ale vyžadují uzavřenou obuv a samozřejmě punčochy. A ještě jeden malý tip: do bot s otevřenou špičkou je nutné pořídit punčochy bez zesílené špičky.