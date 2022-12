Vánoce, Vánoce přicházejí…

S ručním napařovačem TEFAL Pure TEX (DT9530) můžete oblečení a jiné textilie nejen vyhlazovat, ale také dezinfikovat, nově navíc čistit od prachu či žmolků, a ještě do nich můžete rozptýlit oblíbený parfém či domácí vůni díky speciálnímu nástavci. TEFAL Pure TEX je praktický a intuitivní 4v1, který disponuje speciálními nástavci pro maximální péči o vaše oděvy.

Napařovač dosahuje vysokého parního výkonu, proto úspěšně likviduje až 99,9 % virů, bakterií či choroboplodných zárodků. Vaše prádlo bude hygienicky čisté, zároveň bez jakýchkoli pachů z večerního sezení v restauraci nebo po delším celodenním výletě v přírodě. TEFAL Pure TEX je připraven se už za 25 vteřin postarat o všechny vaše textilie a oblečení. Doporučená cena 2 999 korun.

Parní generátor Tefal Pro Express Vision (GV9820) je superhrdina mezi parními generátory. Je ještě výkonnější, kompaktnější a pozvedne vaše žehlení na vyšší úroveň. Silné napařování pro rychlé a snadné výsledky zbaví vaše oděvy všech záhybů ve vteřině. Tento parní generátor s vysokým výkonem je vybaven množstvím rozšířených funkcí jako je například rozsáhlejší škála přednastavených programů nebo automatické nastavení množství páry. Intenzivní síla páry zlikviduje až 99,99 % zárodků, virů a bakterií. Žehlící plocha Durilium AirGlide Autoclean přináší nejvyšší kluznost pro rychlé žehlení bez námahy a zajišťuje optimální rozptýlení páry. Přístroj disponuje také vyjímatelným sběračem vodního kamene a zajišťuje tak snadnou údržbu a dlouhotrvající výkon. Zdokonalená technologie tichého chodu je v porovnání s předchozí řadou až dvakrát tišší. Udělejte si ze žehlení zážitek! Doporučená cena je 14 999 korun.

Jak na vyžehlené a vydezinfikované prádlo bez větší práce? Stačí oblečení vložit či zavěsit (až 4 ks najednou) do Tefal Care For You (YT3040) uzavřít a spustit program. Napařovací skříň využívá přirozenou sílu páry k vyžehlení a hloubkové dezinfekci, kdy zlikviduje až 99,99 % virů, bakterií a choroboplodných zárodků, zároveň vaše prádlo dokonale vysuší. Je to pomocník opravdu tichý, používat ho můžete kdykoli. Za pouhých 10 minut efektivně odstraní veškeré nedostatky na oblečení a vše bude krásně hladké bez jediné chybičky. Doporučená cena 19 999 korun.