Věděli jste, že existuje půjčovna motorek?

Každý určitě zná půjčovny s auty. Jednoduše si vyberete vůz, jaký se vám líbí, případně ho potřebujete pro cestování a je to. A přesně takhle to funguje i v rámci půjčovny motorek. Jaké stroje si můžete půjčit, za jakých pravidel a hlavně kde? Všechny důležité informace najdete přímo v tomto článku.

Vyrazte na bezstarostnou projížďku

Podobně jako při vlastnictví automobilu jsou i s motorkou spojeny nutné náklady v podobě povinného ručení, pravidelného servisu a tak dále. Přitom zrovna v tomto případě jde o něco, co využijete pouze v části sezony. Je tedy zbytečné platit více peněz, než je nutné. Když využijete motopůjčovnu, užijete si pouze výhody motorky za předem jasně danou cenu. Obrovským bonusem je také to, že bez problémů vyzkoušíte i více různých značek a modelů. A kdo ví, třeba se do některé zamilujete natolik, že si ji nakonec přeci jenom koupíte.

Projeďte se na mašině vašich snů

Než ale dojde k návštěvě salonu s novými motorkami, pořád je tu výhodnější možnost půjčení. Na webových stránkách má půjčovna motorek Praha uvedené všechny dostupné stroje. V rámci bližších informací ke každému z nich nechybí přehled obsazenosti a data, kdy je stroj volný. Stačí si tedy vybrat, co konkrétně by se vám líbilo, a zvolit vhodný termín. Rezervaci motorky je možné vytvořit pohodlně online, případně se dá napsat e-mail s požadavky a během pracovní doby ve všední dny probíhají rezervace také po telefonu. A když se vám motorka zalíbí a budete chtít prodloužit pronájem? I to se může zdát, takže stačí zavolat a domluvit se podle toho, jestli náhodou nerezervoval ještě někdo další. V takovém případě totiž prodloužení nejde, ale stále je zde možnost, že si vyberete jiný stroj na dobu, kdy motorku potřebujete.

A jak jsou na tom ceny? Ty se samozřejmě liší podle modelu motorky a doby zapůjčení. Výhodnější cenu získáte při půjčení na více dnů. V nabídce čekají například pohodlné cestovní motorky značky Honda, ostřejší silniční stroje, stylové choppery nebo krásný cruiser Harley Davidson. Je zde něco pro každého, takže si stačí vybrat, co konkrétně potřebujete, a podívat se do uvedeného kalendáře, kdy je stroj volný k zapůjčení. Nezapomeňte si také zkontrolovat, jestli máte řidičské oprávnění potřebné pro řízení vybrané motorky.

Tohle potřebujete k půjčení motorky

Pro zapůjčení motorky je potřeba doložit řidičský průkaz v odpovídající skupině podle konkrétního vybraného stroje. Zároveň předložíte doklad totožnosti, což může být občanský průkaz či pas. A samozřejmostí by měly být znalosti ohledně ovládání motorek. Co se týká nepovinných věcí, určitě se hodí mít představu o tom, kam s motorkou pojedete a podobně. Takže se stačí pouze podívat na stránky motopůjčovny, vzít diář a naplánovat dny, kdy si užijete krásný stroj.