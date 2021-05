Vědomý dotek jako cesta k vyléčení se

Co je to vědomý dotek

Vědomý dotek je takový, u kterého prožijete celý jeho proces. Není to jen obyčejné pohlazení se. Při vědomém doteku si zkuste vždy zavřít oči a ve své mysli si představujte, že jdete do hloubky. Pokud se soustředíte například na svůj podbřišek a chcete vyléčit ženské problémy, tak soustřeďte svou mysl do tohoto místa. Položte své ruce na podbřišek a za nějaký okamžik ucítíte hřejivé teplo. Možná vám bude v daném místě tepat nebo ucítíte jemné vibrace. Posílejte do tohoto místa svou energii a snažte se vnímat tento dotek celým svým bytím.

Kdy jej použít

Tento dotek můžete použít kdykoliv vás bude něco bolet. Skvěle funguje dokonce i při migrénách. Všimněte si, že když vás někdy bolí hlava, tak máte tendenci sahat si na spánky, případně na hlavu. A to je přesně ta chvíle, kdy potřebujete vědomý dotek a dokážete si sami velmi rychle pomáhat. Občas stačí jen se daného místa dotknout, dát mu pozornost a víc nic neřešit. Bolest odejde tak rychle, jak přišla.

Potřeba doteku

Každý z nás potřebuje v životě víc doteku než dokáže nebo chce přiznat. I proto je jedním z největších způsobů, jak sami sebe rozmazlit, masáž. Nebojte se na masáž chodit pravidelně, a to ať už si vyberte klasickou relaxační masáž nebo třeba erotickou masáž pro páry. Nechte na masáži odpočinou svou mysl. Zapomeňte na vše, co vás trápí a přináší vám starosti. Na okamžik vnímejte jen doteky, to, že o vás někdo jiný pečuje a zkuste se znovu zamilovat do svého těla.

Co masáž a dotek léčí

Možná budete překvapeni tím, že se po masáži budete cítit jako znovuzrození. Pokud chcete zažít něco ojedinělého, vyzkoušejte královskou čtyřruční masáž a užijte si dvakrát tolik pozornost. Pomocí masáže vyléčíte nízké sebevědomí, nedostatek sebelásky, ale také fyzické problémy. Masáž působí blahodárně na celé tělo, podpoří správnou funkci organismu, a stejně jako vědomý dotek, pomáhá i při léčbě s neplodností, výrazně urychluje hubnutí a posiluje imunitní systém.

Vždy když se bojíte dotknout sami sebe, připomeňte si, že si rozmazlování zasloužíte. A kdo jiný by vás nejvíc znal a věděl, co se vám líbí, než vy sami?