VoltaRUN v Jizerských horách pomůže malé Karolínce

Už sedmý závod běžecké série Běhej lesy se uskuteční v sobotu 29. srpna na trase legendární Jizerské 50. Vybíhat se bude z lyžařského stadionu v Bedřichově a účastníci se na trase pokochají Hřebínkem, Smědavou, Jizerkou nebo Olivetskou horou bez sněhové pokrývky. Součástí série je i VoltaRUN, který prostřednictvím společnosti GSK podporuje vybranou konkrétní rodinu s dítětem se zdravotním omezením pohybu.

Předposlední VoltaRUN se poběží pro Karolínku

„Finanční výtěžek ze závodů v Jizerkách poputuje rodině Karolínky. Ta tím pokryje svůj měsíční pobyt na intenzivní neurorehabilitaci,“ popisuje aktivitu Margarita Bezborodova za značku Voltaren. „Na tuto speciální rehabilitaci potřebujeme vybrat 33000 korun. Věřím tomu, že to společně dokážeme,” dodává Margarita.

Karolínka se narodila komplikovaným předčasným porodem s vrozenou vadou nožiček. Ve třech letech není schopna samostatné chůze, přestože se rodiče snaží jí dopřát co možná nejkomplexnější rehabilitaci.

Zájemci mohou přispět jak v rámci hlavního závodu, tak účastí na VoltaRUNu. Krátká trasa VoltaRUNu je nenáročná a vhodná pro všechny bez rozdílu kondice či věku. Projít či proběhnout si ji mohou i děti, maminky s kočárky nebo třeba senioři, vhodná je zkrátka pro celou rodinu, která si tak užije společný pohyb na čerstvém vzduchu, a ještě tím pomůže někomu dalšímu.

Registrace do závodu VoltaRUN stojí 250 Kč. I tuto částku dostane rodina Karolínky. Registrovat do závodů se lze předem online, ale také na místě. Kapacita VoltaRUNu byla pro velký úspěch navýšena na 200 osob, ale přesto by s přihlášením do závodů zájemci neměli váhat. Pomáhat můžete také svým nákupem. GSK totiž dětem přispěje 2 Kč i za každý kilometr zakoupených produktů Voltaren, a to v období od 1. 6. 2020 do 30. 10. 2020.* V rámci celé série bude možné pomoci ještě naposledy na nočním závodě v Boleticích (12. 9.), který podpoří rodinu malé Barušky.

„Pomáhat pohybem je zkrátka radost a my jsme rádi, že tuto myšlenku s námi sdílí spousta účastníků, kteří už se zúčastnili všech předchozích závodů Běhej lesy i VoltaRUNu, na kterých se nám podařilo společně vybrat více než 430000 korun,” hodnotí Margarita Bezborodova z Voltarenu.

Během závodů budou pořadatelé opět dodržovat veškerá hygienická opatření a vládní nařízení. V místě konání závodů bude na klíčových místech jako jsou šatny, toalety, prostor registrace nebo vstup do areálu, dostupné dostatečné množství dezinfekce. Pravidelně dezinfikované budou zároveň všechny společné prostory.

*Finální částka dotace bude určena na základě dat IQVIA následujícím způsobem: u každého z léčivých přípravků Voltaren se jeho délka v km vynásobí počtem prodaných ks, získané součiny se sečtou a vynásobí dvěma.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel, Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, Voltaren 140 mg léčivá náplast jsou léky k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují diklofenak. Hřejivá náplast VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. © 2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.