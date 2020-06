VoltaRUN v Lednici pomůže šestiletému Tomovi dosáhnout na potřebnou rehabilitaci

Jižní Morava, konkrétně Lednicko-valtický areál, budou tvořit stylové kulisy pro druhý charitativní závod VoltaRUN, který se koná v rámci běžecké série Běhej lesy. 20. června závodníci podpoří šestiletého Tomíka s kombinovaným postižením.

Za VoltaRUNem stojí společnost GSK se svou značkou Voltaren, která tak podporuje rodiny s dětmi s omezením pohybového aparátu. Ve spojení s Nadací Nova a sérií Běhej lesy podpoří každým závodem konkrétní pečlivě vybranou rodinu.

Na závodech v Lednici je cílem všech zúčastněných vybrat 60 000 Kč. Všichni běžci pomohou jak v rámci vyprodaného hlavního závodu, tak účastí na VoltaRUNu. Za každý uběhnutý kilometr v každém ze závodů věnuje značka Voltaren rodině malého Toma 2 Kč. Všechny prostředky získané startovným v rámci VoltaRUNu pak dostane Tomova rodina ve stoprocentní výši.

Šestiletý Tomáš se narodil s vývojovým onemocněním mozku, díky kterému se od narození potýká s opožděným vývojem. Je zcela odkázaný na svou maminku, která se o něj stará. „Tomík potřebuje chodit pravidelně cvičit, pomáhají mu také neurorehabilitace, hipoterapie, plavání a další formy pohybových cvičení. Všechno je to náročné nejen časově, ale samozřejmě i finančně. Protože si myslíme, že pohyb by měl být pro všechny, rodině chceme pomoct,“ vysvětluje Margarita Bezborodova za značku Voltaren. „Pomáhat je možné i na dálku, a to nákupem. Za každý kilometr zakoupených produktů Voltaren v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 totiž dětem přispějeme další 2 Kč*,“ doplňuje.

Cena startovného v rámci VoltaRUNu je stanovená na 250 Kč. Registrovat do závodů se lze předem online, ale také na místě. Kapacita VoltaRUNu je však omezená. Zúčastnit se může pouze 100 osob, s přihlášením do závodů by tedy zájemci neměli váhat. Čtyřkilometrová trasa VoltaRUNu je připravená tak, aby se jí mohla zúčastnit celá rodina bez ohledu na věk či kondici. Vhodná je i pro seniory, děti a další, kteří sice nikdy neběhali, ale přišli třeba podpořit jiného běžce. VoltaRUN rozhodně není nutné běžet, je možné jít také procházkou.

VoltaRUNu se plánuje zúčastnit i zpěvačka a influencerka Jitka Boho. „Když jsem dostala nabídku zapojit se do projektu VoltaRUN, vůbec jsem neváhala. Běhaní je čas, kdy ze sebe mohu shodit každodenní stres, je to relax,“ vysvětluje Jitka Boho. „U VoltaRUNu se mi líbí, že nejde o závod a že se může zapojit úplně každý, bez ohledu na věk, takže běžet nebo jít můžou babička s dědou, přátelé, děti i hendikepovaní, protože za každý náš kilometr putují 2 Kč Nadaci Nova. VoltaRUN jednoduše skloubí dobry pocit z běhu samotného s ještě krásnějším pocitem, ze tím můžeme pomoci dětem,“ dodává.

Během závodů budou pořadatelé dodržovat veškerá hygienická opatření. Ve velkém závodě se bude startovat po skupinách maximálně 500 běžců a na místě budou oddělené zóny startu a cíle tak, aby se tyto skupiny nepotkaly. V místě konání závodů bude navíc na klíčových místech, jako jsou šatny, toalety, prostor registrace nebo vstup do areálu, dostupné dostatečné množství dezinfekce. Pravidelně dezinfikované budou zároveň všechny společné prostory.

V rámci celé série bude možné pomáhat ještě na závodech ve Slavkovském lese (27. 6.), v Brdech (18. 7.), v Bílé (1. 8.), v okolí Karlštejna (15. 8.), v Jizerských horách (29. 8.) a na nočním závodě v Boleticích (12. 9.). Každým závodem běžci podpoří jinou rodinu se speciálními potřebami.

*Finální částka dotace bude určena na základě dat IQVIA následujícím způsobem: u každého z léčivých přípravků Voltaren se jeho délka v km vynásobí počtem prodaných ks, získané součiny se sečtou a vynásobí dvěma.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel, Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, Voltaren 140 mg léčivá náplast jsou léky k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují diklofenak. Hřejivá náplast VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

