Výhled z auta je základ. Dálniční známka, ale třeba i navigace, mají svá přesně vymezená místa

Že je základem při řízení auta perfektní rozhled přes čelní sklo, není snad ani třeba připomínat. Jenže jaká je praxe? Přes zimu potkáváme takzvané "tankisty", tedy kaskadéry, kteří si za mrazu či sněžení vyčistí jen úzký průzor, kterým absolutně nemohou mít přehled o silničním provozu. Pak potkáváme další řidiče, kteří si pletou čelní sklo s výkladní skříní. Víte vůbec, jak pečovat o čelní sklo a co smí a nesmí být na skle umístěno?

Tak především čelní sklo u automobilu musí být čisté. Logicky. Je to nejdůležitější místo, odkud máte zrakem pod kontrolou téměř veškeré dění na silnici a kolem.

Čelní sklo udržujte čisté

Co je vám platné, že máte v autě vyluxováno a uklizeno jak v obýváku, když máte čelní sklo plné šmouh a vaše staré opotřebené stěrače sotva zvládnou slabý déšť? Podobně negativní dopad může mít na bezpečnost jízdy vyvěšení různých ozdůbek či jen nevhodně umístěná navigace nebo kamera. Nejdříve si ale pojďme shrnout, jak pečovat o čelní sklo, aby bylo čisté a třeba i za menšího deště jsme nemuseli zastavovat, protože prostě neuvidíme na cestu.

Na mytí oken existuje celá řada speciálních přípravků. Je v podstatě jedno, zda používáte pěnové, gelové nebo tekuté. Základem je mít čisté sklo. Když jedete proti slunci, projeví se nečistota na skle dvojnásobně.

Nanotechnologie odpuzuje nejen vodu

Lehké škrábance na skle jdou odstranit brusnou leštěnkou na sklo. Na samotné mytí použijte speciální houbičky a pak sklo vyleštěte třeba utěrkou z mikrovlákna. Pro rychlé čištění třeba při cestě na dovolenou jsou vhodné jednorázové čisticí ubrousky na skla. Ideální možností je čištění skel s použitím speciálních prostředků s nanotechnologií.

Tip pro řidiče: Problém při STK mohou mít především ti motoristé, kteří mají držák ve voze připevněn napevno a nemají od něj platnou homologaci. Pokud máte držák na předním skle přidělán pouze přísavkou, pak je lepší jej před technickou kontrolou sundat.

Tyto přípravky dokonce odpuzují vodu a nečistoty díky vytvoření mikrofilmu na povrchu skla. Základem je pak samozřejmě doplňování nádržky na ostřikovače. Zimní směsi pochopitelně zabraňují zamrznutí a ty letní vám pomohou odstranit fleky od hmyzu a jiných nečistot.

Stěrače mají svoji životnost

Když máte pocit, že stěrače nezvládají svoji práci dobře, vyměňte je. Nezapomeňte také čistit sklo zevnitř. Vhodné je použít sprej proti mlžení oken. Pokud máte na skle prasklinu do velikosti 3 centimetrů, použijte speciální tmel; aby se nerozšířila, opravte sklo sadou pro opravu čelního skla.

Výhled omezují i navigace

Dneska má snad každý řidič navigaci. Ale víte vůbec, kde ji můžete mít umístěnou? Naprostá většina řidičů má GPS navigaci přichycenou na čelním skle. Policisté, kteří vás zastaví, s tím ale můžou mít problém. Navigace vám nesmí bránit ve výhledu z automobilu. Pokud ji umístíte do zorného pole, porušujete zákon a můžete dostat až dvoutisícovou pokutu. Je pravda, že policie v tomto případě bývá velmi benevolentní, ale jednou můžete narazit. Podobně nesmíte mít třeba různé voňavé stromečky zavěšené na zpětném zrcátku. O různých suvenýrech rozvěšených třeba i po stranách okna už ani nemluvě. Tím vším porušujete silniční zákon a můžete dostat pokutu.

A kam tedy umístit navigaci, pokud není součástí vybavení vozu? V podstatě je vhodným místem pro navigaci u mnoha aut spodní část prosklení. Jak poznáme, zda je umístění vhodné? Když se díváte na navigaci, měli byste vidět přední kapotu a ne zorné pole řidiče před sebou. Další možností je místo pro navigaci tam, kam nedosáhnou stěrače, to také není považováno za zorné pole řidiče. To samé platí pro kameru, která se umísťuje nejčastěji mimo dosah stěračů.

Svoje místo má i dálniční známka

S tím, co je zorné pole řidiče, to také není jednoduché. Neexistuje na to nějaký klíč - je totiž různé podle typu vozu, výšky řidiče a rovněž i nastavení sedačky.

Podobně můžeme narazit u policie při nevhodně umístěné dálniční známce. Tady zase platí, že nesmí zakrývat výhled řidiče. Umísťuje se vpravo mimo zorné pole a pozor, odstraňte starou známku. České známky se vylepují zevnitř vozu (tj. lepicí plochou směrem ke sklu) a jen na pravou dolní část předního skla ve směru jízdy. Jednoduše řečeno - na část předního skla nad spolujezdcem.