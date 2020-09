Vysavače tradiční české značky ETA? Už dávno nevyrábí jen klasiku, v nabídce nechybí ani robotické vysavače!

Pokud právě vybíráte nový spotřebič pro každodenní úklid a čištění, téměř jistě se do vašeho nejužšího výběru dostane alespoň jeden ETA vysavač, a to bez ohledu na kategorii, do které zabrousíte. Český výrobce momentálně nabízí klasiku v podobě vysavačů s hadicí (v provedení se sáčkem i bez něj), praktické tyčové a ruční vysavače i vysoce výkonné víceúčelové vysavače pro suché i mokré vysávání. Pomyslnou vlajkovou loď a jasnou volbu pro milovníky komfortu pak představují vysavače robotické. O tom, jak je aktuální sortiment spotřebičů s notoricky známým logem pestrý, se můžete přesvědčit třeba v největším e-shopu s elektronikou Alza.cz.

Zjednodušte si život robotickým vysavačem ETA

Každodenní úklid nepatří mezi činnosti, do kterých se pouštíme s chutí a každá příležitost, jak si rutinu alespoň trochu zjednodušit a ušetřit byť jen špetku drahocenného času, je vítaná. S robotickým vysavačem si úklidové martyrium zjednodušíte natolik, že vysávání přestanete vnímat jak nutné zlo. A co se týče časové úspory, sofistikované přístroje udělají téměř všechnu práci za vás.

Spotřebiče značky ETA sice většina lidí spojí s kvalitou a vynikajícím poměrem ceny/užitých vlastností, mnohem méně však s inovativními technologiemi. Robotické vysavače přitom za konkurenčními modely nijak nezaostávají. Naopak nabízí vše, co si může běžný i náročný uživatel od automatického pomocníka přát.

Základ nese název Fido

Má cenu investovat do robotického vysavače s pořizovací cenou pod pěti tisíci korunami? Odpověď zní ano – ETA Fido spadá do kategorie levnějších přístrojů, ale přesto má v rukávu spoustu zajímavých funkcí: disponuje mopem a hodí se pro všechny typy podlah, poradí si s překážkami do 1,5 cm, nabíjí se 5 hodin, v provozu vydrží až 2 hodiny a díky senzorům mu nehrozí náraz ani pád ze schodů. Nabízí celkem tři režimy úklidu (umí vysávat i mopovat) a po dokončení vysávacího cyklu se sám vrací do dokovací stanice. A protože je velmi malý (výška přístroje činí pouze 8,2 cm), hravě uklidí i pod vyšší skříní nebo pod pohovkou.

Zlatý střed je Falco

V kategorii střední třídy reprezentuje ETU model Falco. V čem jde dál než levnější Fido? Pyšní se extra velkou nádobou na nečistoty a díky digitálnímu motoru s dvěma stupni sacího výkonu a funkcí inteligentního a přesného dávkování zvládne na jeden zátah až 100 m² podlahy. Oproti základnímu modelu dostal do vínku více senzorů a trojnásobnou filtraci. Funkce Gyro Navigation brání v opakovaných přejezdech stejných míst a zkracuje dobu úklidu.

Neomylný Raggio

Nejvyšší modelová řada není o moc dražší než Falco a slušelo by se zeptat, zda vůbec dokáže nabídnout více než levnější sourozenci. Zřejmě největší rozdíl spočívá v přítomnosti laserové navigace a možností ovládání prostřednictvím mobilní aplikace – v té lze přístroji např. vytyčit virtuální zeď, nastavit zóny úklidu, měnit uživatelské profily a v neposlední řadě jej ovládat i mimo domov. Robotický vysavač Raggio sice vydrží v provozu o něco kratší dobu (100 minut), ale ta mu stačí na to, aby precizně vysál a vytřel. Mimo jiné automaticky detekuje znečištěná místa, kterým pak věnuje více pozornosti.