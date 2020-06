Za prach v bytě můžeme sami. Usnadněme si práci s jeho úklidem

Znáte to - pořád uklízíte, ale uklizeno vlastně není. Sluníčko ukáže další ložisko prachu na polici a můžeme začít znovu. A to jistě není pro nikoho milá zpráva. Proto je dobré vědět, jak na prach, abychom si mohli v klidu sednout. A co se nám to v bytě vlastně usazuje?