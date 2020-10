Zažeňte podzimní depku díky několika jednoduchým trikům

Hlavně se pořádně vyspěte

Pokud to jen trochu jde, pak tuhle stránku své životosprávy nezanedbávejte. Denně byste si měli dopřát alespoň 6 hodin, jste-li muž a 7 hodin, pokud jste žena. Nezapomeňte na to, že zima je pro náš organismus pro všech stránkách náročnější. Musíme se zahřát, a to nejenom prostřednictvím svetrů a teplých kalhot, ale také díky rychlejší činnosti organismu.

A spálenou energii je zkrátka třeba někde doplnit. Spánek představuje tu nejpřirozenější činnost, kterou v tomto ohledu můžete podniknout. Během spánku se totiž všechny buňky našeho těla regenerují, navíc dochází k utřídění poznatků a myšlenek, kterými jsme ten dne zahltili mozek. Podle vědců proto není od věci třeba ani odpolední šlofík po náročné práci.

Udělejte si radost

Alespoň jednou denně. A nezáleží na tom, jestli si uděláte čas na svoji oblíbenou kávu (a vychutnáte si ji se vším všudy) nebo vyrazíte na krátkou procházku do přírody. Počítá se cokoli, co vám vykouzlí úsměv na rtech. Čas od času tak může jít třeba i o nakupování. A pokud při něm chcete zároveň i ušetřit, vyzkoušejte třeba výhodné slevové kódy na Bonipo.cz, které v e-shopech uplatníte na jedno jediné kliknutí.

Zaměřte se na správnou stravu

Dobře sestavená životospráva dokáže až ze 70 % nahradit lékaře, tak to tedy alespoň tvrdí tradiční čínská medicína. Není totiž tajemstvím, že naše imunita sídlí právě v kličkách našich střev. Pokud si tedy budete svou vnitřní mikroflóru hýčkat, odvděčí se vám pevnějším zdravím – a to nejenom tím fyzickým, ale také psychickým.

Na podzim je ideální čas zejména pro kysané výrobky – od těch mléčných až po pořádné domácí naložené zelí. Takže pokud ho ještě nemáte, určitě si ho naložte. Jde to i v paneláku, stačí si jen pořídit hrnec zelák a trochu té zeleniny. Jde to i v paneláku, při správné péči a pravidelném odlévání vody do kanálku v horní části hrnce se žádného zápachu bát nemusíte.

Naopak se vyhýbejte syrové zelenině, která není pro naše trávení právě optimální, tedy alespoň na podzim ne. Místo toho ji nahraďte tou dušenou nebo pečenou. Na zahřátí se skvěle hodí krémové polévky, nezbytné vitamíny a minerály zase doplní oříšky, semínka a další dary podzimu.

Vsadit můžete i na bylinky. Třeba takový mátový čaj pohladí nejenom vaše zažívání, ale i duši. Máta totiž pomáhá na deprese a mnohdy vám k lepší náladě bude stačit jen obyčejné přičichnutí. Dopřát si ji může i v podobě aromaterapie.

A nezapomeňte ani na pořádný podzimní detox. Měl by trvat alespoň týden, a jeho prostřednictvím připravíte svoje tělo na přicházející zimu. Dokáže pomoci i s mnoha civilizačními chorobami. Nemusíte hned držet hladovku, pokud však dvě jídla denně nahradíte ovocným nebo zeleninovými šťávami, a k tomu si upřete kávu, alkohol, tučná masa a všechny polotovary, uděláte pro své tělo opravdu hodně.

Vsaďte na příznivý vliv hudby

Mozart nebo Bach prý umí s našimi mozkovými vlnami zázraky, ale pokud neholdujete klasice, dopřejte si cokoliv, co máte rádi a co vám zvedne náladu. Klidně začněte den svou oblíbenou písní a nebojte se si od plic pěkně zazpívat. Broukat si můžete i cestou do práce.

Nebo se rovnou naučte hrát na nějaký hudební nástroj. Tím zaměstnáte i svoji mysl a na nějaké deprese už nebudete mít vůbec čas. Pro výhodné nákupy můžete využít třeba slevové kupony do obchodu Kytary.cz, s jejichž prostřednictvím pořídíte prakticky jakýkoliv hudební nástroj za opravdu perfektní cenu.