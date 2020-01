Zdravé mlsání bez výčitek a navíc za pár korun. To je granola, přípravu zvládnete i doma

Ptáte se, co to vlastně ta granola je, jaké má složení a pomáhá nám skutečně zhubnout? Trochu podivný název skrývá směs několika chutných a plnohodnotných surovin, která našemu tělu dopřeje bohaté spektrum živin a vitamínů. A na rozdíl od jiných doplňků stravy nás nestojí ani žádné horentní sumy.

Granola je směsice více potravin, a to nejčastěji ovesných vloček, ořechů, mandlí, medu, semínek či rozinek, které potěší hlavně milovníky sladkého. Je také úžasnou náhradou za nejrůznější "hříšné" pochutiny, po kterých naše tělo jen ztloustne.

Granola se neomezuje pouze na dané potraviny, mícháte ji podle vašich dostupných surovin, takže nemusí být pokaždé stejná. Do směsi si můžete přidat např. kukuřičné lupínky, agávový, bezový či javorový sirup, strouhaný kokos, mletou skořici, třtinový cukr, kakao, kousky čokolády, sušené ovoce nebo libovolný druh ořechů. Tato strava vám také výrazně pomůže shodit nějaká ta nadbytečná kila.

Bohatá na vlákninu, bílkoviny i fosfor

Pokud máte obavy z domácí přípravy nebo zkrátka na ni nemáte čas, granolu je možné zakoupit již přímo hotovou v obchodě. Pokud ale chcete “čistý” výrobek bez zbytečných konzervantů a sladidel, tak se přemožte a připravte si ji doma. Stačí vám pár potravin a máte tu zdraví prospěšnou potravinu i ušetřenou nějakou tu korunu.

Základními účinnými látkami v granole jsou zejména med, mandle, ovesné vločky, řepkový olej či lněná a slunečnicová semínka. To vše obsahuje plno nezbytných látek pro zdraví jako sacharidy, vlákninu, bílkoviny, tuk, vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík, zinek, měď, sodík, mangan, jód, fluorid, selen, omega 3, omega 6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, K, cholin, betain, lutein nebo betakaroten. Díky živinám, které přijmete konzumací granoly, se může i výrazně zlepšit váš zdravotní stav.

Další výhody granoly

Vysoký podíl vlákniny vás zasytí na delší dobu

Podporuje trávení, zlepšuje pravidelné vyprazdňování, pročišťuje tlusté střevo

Podporuje tvorbu kostní tkáně, prevence proti vzniku osteoporózy

Díky vitamínům a minerálům je granola účinnou prevencí proti rýmě nebo chřipce

Zklidňuje nervový systém, zajišťuje lepší funkci mozku a pozornosti

Dodává energii, postupně se uvolňuje do krve

Granola a hubnutí

Granola obsahuje vyšší podíl vlákniny, bílkovin, minerálních látek, ale vzhledem k ''sladkým'' ingrediencím i větší podíl sacharidů. Během hubnutí však není zakázána, můžete ji konzumovat, ale maximálně 3x v týdnu ke snídani. Tudíž všeho s mírou a ničeho se nemusíte obávat.

Připravte si granolu doma, co vše budete potřebovat?

Ovesné vločky 9 šálků

Kukuřičná mouka 3 šálky

Sójová mouka 1 šálek

Mletý kokos 1 šálek

Sekané vlašské ořechy 1 šálek

Rozinky 1 šálek

Obilné klíčky 1 a 1/2 šálku

Slunečnicová semínka 1/2 šálku

Sezamová semínka 1/2 šálku

Slunečnicový olej 1/2 šálku

Med 1 šálek

Voda 3/4 šálku

Postup

Všechny sypké suroviny vsypte do pekáče a dobře promíchejte. Olej, med a vodu smíchejte zvlášť a metličkou rozšlehejte, aby výsledkem byla hladká řídká pasta. Na pekáči dobře promíchejte suché i mokré přísady a pečte jednu a půl až dvě hodiny při 100–150 ˚C.

Občas se do trouby podívejte, aby se nic nepřipeklo, a směs promíchávejte. Po upečení nechte granolu vychladnout a poté ji nasypte do sklenic. Hotovou ji můžete přidávat i do jogurtu nebo třeba jen ji zobat z misky.