Zeleninové lupínky mají často označení bio: Jsou ale opravdu zdravější než ty bramborové?

Rádi si dáváte klasické bramborové chipsy, ovšem po zkušenostech s jejich ne úplně kladným vlivem na vaše tělo jste přesedlali k zeleninovým? Možná jste ale neudělali příliš dobře. S tím zdravím to totiž nebude až tak horké. Je zeleninová varianta opravdu tak skvělá, jak by se mohlo zdát?

Rádi si dáváte klasické bramborové chipsy, ovšem po zkušenostech s jejich ne úplně kladným vlivem na vaše tělo jste přesedlali k zeleninovým? Možná jste ale neudělali příliš dobře. S tím zdravím to totiž nebude až tak horké. Je zeleninová varianta opravdu tak skvělá, jak by se mohlo zdát?

Přestali jste úplně k televizi nebo v kině konzumovat oblíbené bramborové chipsy a nahradili jste je zeleninovými? Máte nyní pocit, že můžete mít čisté svědomí a udělali jste něco pro svoje zdraví? No, možná vás překvapíme, když budeme tvrdit, že to úplně tak pravda není.

I když je na počátku zdánlivě zdravá surovina, téměř vše, co bylo v zelenině původně dobré, se při smažení naprosto utopí v oleji. Tyto chipsy jsou bohaté především na tuky, soli, kalorie, dusičnany a také rakovinotvorný akrylamid.

Hodně se omezujeme, někdy zbytečně

Dnešní doba je taková, že si toho lidé skrz své svědomí a chtíč dokonalé postavy dopřejí opravdu málo. Snaží se, aby se stravovali co možná nejvíce zdravě, a tím pádem se zříkávají všeho, co jen trochu připomíná nezdravou stravu, a nahrazují ji přesným opakem.

Všichni chceme totiž být ve formě a nejlépe navždy mladí a stále zářit, a to především v práci nebo obecně mezi lidmi, abychom udělali dojem. Jenže pozor! Zeleninové chipsy opravdu nejsou tak zdravé, jak si možná všichni myslíme.

Chipsy objevil v roce 1853 Američan Goerge Crum. Stalo na popud nespokojeného zákazníka, který vrátil opečené brambory s tím, že jsou moc tlusté. Rozčílený Crum je proto nakrájel na velmi tenké plátky, osmažil na oleji a posolil. K jeho překvapení z nich byl nespokojený zákazník nadšený.

Jak se říká: Když něco zní tak dobře, až to vypadá, že to snad ani nemůže být pravda, tak to asi nebude pravda… Zrovna v případě zeleninových lupínků to platí. Většina výrobců používá označení bio a hodně věnuje pozornost složkám. To je ale bohužel jen polovina pravdy.

Nadace Stiftung Warentest se na rostlinné lupínky totiž podívala pod pořádným drobnohledem a zjistila, že obsahují pouze o minimum méně kalorií než standardní brambrové lupínky, které jsou všemi tak oblíbené.

V hlavní roli cukr

To je právě možná ten nejvíce zásadní problém. Co se totiž týká obsahu cukru, zeleninové druhy, jako jsou třeba sladké brambory nebo mrkev, dokonce v tomto ohledu chipsy bez větších problémů porazí. Při sušení zeleninových kousků se dokonce obsah cukru ještě zvyšuje.

Velmi negativní je i množství akrylamidu. Tato látka se především používá jako stabilizátor nebo barvivo a považuje se za karcinogen. Obecně se objevuje v mnoha pečených, smažených, fritovaných nebo pražených pokrmech.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se snaží všechny nabádat, aby se omezovala. Sleduje tak její výskyt v bramborových chipsech, hranolkách, pečivu, cereáliích, kávě nebo i kojenecké výživě. O zeleninové lupínky se však nikdo výrazně nezajímal.

Proč se od balíčku chipsů nedá otrhnout?

Znáte to, otevřete si je u televize, ale jen těžko se stane, že jich sníte jen půlku a zbylou část vrátíte zpátky do spíže. Jsou jednoduše příliš velkým pokušením na to, aby jim člověk odolal. Proč tomu ale tak je?

Zjednodušeně řečeno, vše, co je upraveno na tuku, tak lépe voní a také chutná. V lupíncích je obecně asi okolo 30 % tuku. Navíc chuťovou výraznost ještě více podtrhuje sůl, případně další koření u ochucených chipsů. Podobné kombinaci chuťové buňky velmi těžko odolávají, ještě v případě, když se něčím podobným krmíme s určitou pravidelností. Pak už skoro vzniká závislost.

KAM DÁL: Starý pes si zaslouží péči. Pozor je třeba dávat na nemoci, ale i zvláštní stravu.