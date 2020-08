Žít si jako šlechtic na Karlštejně. Aspoň na chvíli

Lovecký zámek je často označován za střechu Evropy – stojí totiž na hlavním evropském rozvodí Labe a Dunaje.

Spolu s rozlehlou jelení oborou jej nechal postavit Filip Kinský mezi roky 1770 a 1775, v roce 1823 koupil zámek Karel Alexandr Thurn-Taxis. Zámek je vystavěný v pozdně barokním slohu a jak bylo v té době pravidlem, můžeme se těšit na geometricky souměrnou stavbu se třemi křídly, přičemž hlavní nese nad přízemím také první patro a křídla postranní zůstávají pouze jednopodlažní.

Součástí zámeckého areálu je také kaple svatého Jiljí, patrona lesů. Její zajímavostí (nikoliv však jedinou) jsou bezesporu zrestaurované původní historické stropní malby. Ostatně právě tato kaple zde stála dříve než zámek samotný, a to už od roku 1708. Stavitelé zámku ji až následně umně zakomponovali do nově vznikajícího objektu. Od roku 2016 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, aby zámeček získal zpět svůj barokní punc a mohl být zpřístupněn veřejnosti včetně restaurace a možnosti ubytování.

Co dělat? Pěšky, na kole nebo na golf

Pěšky se můžeme vydat třeba ke Zkamenělému zámku na skalisku, k Zámecké, Hraběnčině nebo Knížecí studánce, ale i do Pekla Čertovina nebo na 783 metrů vysoký kopec, nazvaný - jak jinak - Karlštejn.

Ždárské vrchy jsou skvělým místem i pro cyklotúry, pohodové i technicky náročné. Kromě úchvatných výhledů na okolní vrchy pár kilometrů od zámečku najdete i významné přírodní útvary Čtyři palice a Devět skal, (836 m) nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou. Najdete ho asi 3,5 km jihovýchodně od Herálce. Zde je možné po skalách i lézt.

Ve Svratce najdete golfové hřiště dle návrhu výtvarníka Aloise Chocholáče a projektu Ing. Josefa Charváta s historií od roku 1941.

Kam za kulturou a památkami?

Stačí se podívat do mapy a vybrat jeden z mnoha výletů. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře by měl alespoň jednou navštívit každý. Architektonický skvost, navržený Janem Blažejem Santini - Aichelem svou bílou barvou září do dálky, ale jeho návštěva zapůsobí na duši doslova blahodárně. V okruhu pár kilometrů najdete zámek ve Žďáru nad Sázavou, vzácný kamenný most nebo baziliku Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Mikuláše.

Cesta z města

Z Brna sem dojedete za hodinu a kousek (80 km) a z Prahy za 2 hodiny (160 km) a pak příroda, klid, historie, pohoda a dobré jídlo...