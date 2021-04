Roman Šmucler: Pátá vlna covidu? Paní Tachezy neberte vážně, vždyť ani není lékařka

Rozvolnit současná opatření zbrkle a neuváženě by bylo chybou, pátá vlna nemoci covid-19 je velkou hrozbou. V pořadu Rozstřel to řekla viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace Ruth Tachezy. Ne všichni s ní ale souhlasí. Například prezident České stomatologické komory Roman Šmucler by se tímto prohlášením vůbec nezabýval.