Dopřejte si masáž chodidel každý večer. Poděkujte svým unaveným nohám NÁVOD

Víte, proč byste si měli masírovat chodidla každý večer před spaním? Nohy vás celý den nosí po světě. Právě jim vděčíte za mnohé. Za to, že se dostanete do práce, za možnost nákupu v obchodě, za setkání s přáteli, za návštěvu rodiny. Nezapomeňte jim za to každý večer poděkovat.