Apple chystá na rok 2024 výrobu automobilů s technologií bateriových článků

Americká technologická společnost Apple pokročila při vývoji technologií pro samořízené vozy a v roce 2024 plánuje výrobu osobního automobilu, který by mohl využívat její vlastní průlomovou technologii bateriových článků. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Podle některých zdrojů by nicméně problémy spojené s pandemií covidu-19 mohly vést k odkladu zahájení produkce na rok 2025 či ještě na pozdější termín.