Automobilky se bouří. Považují další zpřísnění emisí za nekoncepční

Evropská rada na svém zasedání projednala klimatické cíle a snahy o dosažení klimatické neutrality, které přinášejí další zpřísnění limitů CO 2 k roku 2030. Zástupci Evropského parlamentu již v minulém týdnu schválili snížení limitů CO 2 v roce 2030 o 60 procent proti roku 1990.

Aktuální evropské snahy tak podle sdružení opět v krátkém čase tvrdě zasáhnou automobilový průmysl. Průměrné emise CO 2 z nových osobních vozidel v roce 2030 by podle nových návrhů měly být minimálně o 50 procent nižší než v roce 2021, přičemž loni schválená regulace počítá s redukcí o 37,5 procenta.

Situace není dobrá

„Apelujeme na zástupce EU, aby takto zásadní změny byly předvídatelné. Zároveň jsme přesvědčení, že by se na celkovém snížení měly podílet všechny sektory průmyslu i hospodářství srovnatelně,“ sdělil výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl. Signály o dalších zpřísněních přitom podle něj přicházejí v době negativních dopadů pandemie covid-19 na výrobu a trh s vozidly. Za situace, kdy není zdaleka jasné, jaké celkové dopady tato krize bude mít, dodal.

Automobilky zároveň požadují zavedení motivačních kroků pro nákup vozidel a intenzivní podpory pro budování infrastruktury. Český stát by měl významně podporovat a zintenzivnit rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, zejména dobíjecích stanic tak, aby bylo dosaženo vybudování minimálně 11 000 dobíjecích bodů do roku 2025 a 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030, žádají firmy.

Daňová podpora

Stát by měl také zavést minimálně dočasnou daňovou podporu nízkoemisních vozidel, například snížením odvodu zaměstnanců za firemní vozidla používaná k soukromým účelům z jednoho procenta na 0,5 procenta. „Konkrétním opatřením by vedle navýšení investic mohlo být také přeřazení dobíjecí a plnicí infrastruktury do 2. odpisové skupiny a zároveň urychlení výstavby v rámci povolovacího stavebního řízení," dodal Petzl.

SAP sdružuje nejvýznamnější výrobce vozidel a nástaveb včetně firem Škoda Auto, Hyundai, TPCA, Tatra a Jawa. Dále sdružuje výrobce a dodavatele náhradních dílů a příslušenství a desítky účelových organizací.

