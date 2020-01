Budoucnost nákladového nádraží Žižkov v rukou radních. Podepíše se významné memorandum

Další krok k budoucí podobě Prahy udělají radní v souvislosti s nákladovým nádražím Žižkov. Na stole toho však pro vedení města leží mnohem více. Kupříkladu, co bude s plánovanou tramvajovou tratí do Libuše?

Na programu zasedání radních hlavního města je schválení textu memoranda o budoucím využití nákladového nádraží Žižkov. Rada bude jednat také o přípravách na prodloužení tramvajové trati z Modřan do Libuše dále na Nové Dvory, vypsání výběrového řízení na ředitele Centra sociálních služeb nebo plánu činnosti městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se stará zejména o veřejné osvětlení.

Nákladové nádraží Žižkov

Memorandum o nákladovém nádraží mají podepsat pražský magistrát, třetí městská část, ministerstvo kultury, Národní filmový archiv, České dráhy, Sekyra Group a firma Žižkov Station Development, což je společný podnik Českých drah a Sekyra Group. Memorandum stanovuje, které části rozsáhlého objektu připadnou které instituci a pro jaké účely.

Radní by měli rozhodnout i o rozšíření projektu prodloužení tramvajové trati z Modřan do Písnice. Dosud uvažovanou konečnou stanici chce vedení města prodloužit dále na sever Novodvorskou ulicí na Nové Dvory. Tramvajová trať by měla být hotová do předpokládaného termínu zprovoznění prvního úseku metra D v roce 2027.

Na programu rady je mimo jiné vypsání výběrového řízení na ředitele sociálního centra, které se nedávno ocitlo bez šéfa, když Tomáš Ján rezignoval na základě výsledků auditu. Dalšími body programu jsou obchodní a finanční plán THMP, smlouvy stejné firmy ohledně reklamy na lampách veřejného osvětlení, režim parkoviště u trojské zoologické zahrady nebo podpora projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě ze vstupného do zoo.