Dobrovolníci uklidí Orlickou přehradu. Už se tam našlo mnoho zajímavých věcí

Dobrovolníci se 5. a 15. února pustí do úklidu Orlické přehrady, která je nyní upuštěná kvůli přestavbě lodního výtahu. Na obnažených březích nádrže leží velké množství odpadu, který byl dříve schovaný pod hladinou. Cílem je využít času do opětovného napuštění přehrady a odstranit co nejvíc věcí, které do přírody nepatří.