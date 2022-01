Nešťastné šetření Fialovy vlády: Veřejný sektor je plný podržtašek, odnesou to ale policisté či učitelé. Řešení je v propouštění

Základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů, tedy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby, stejně jako vojáků (od hodnosti svobodníka až po generála) se od ledna 2022 paušálně zvyšují o 700 Kč. „Je to maximum možného, alespoň částečně to kompenzuje inflaci,“ řekl na tiskové konferenci ministr vnitra z hnutí STAN Vít Rakušan.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS k tomu doplnil, že „že platy ve veřejné sféře rostly v posledních letech výrazněji než v soukromé“. Státní rozpočet je podle něj po minulé vládě v katastrofálním stavu.

Kdo ještě si přilepší, a kdo ne?

- v tzv. "základní stupnici" (státní úředníci, lidé v samosprávě a další) přidáno nedostanou

- sociální pracovníci a lidé v sociálních službách dostanou 700 Kč

- u nelékařských zdravotnických pracovníků stanovené pro 2. až 7. platovou třídu jde o nárůst o 700 Kč, pro 8. až 15. platovou třídu pak o 6 %

- u lékařů a zubních lékařů se platy zvyšují o 6 %

- pedagogičtí pracovníci mohou počítat s navýšením o 2 %

Propustíme chovné, necháme si tažné

Vláda hnutí ANO a ČSSD loni v listopadu rozhodla, že se od 1. ledna letošního roku zvýší platy téměř všech zaměstnanců ve veřejném sektoru o 1 400 Kč. Totéž mělo platit pro vojáky a příslušníky ozbrojených sborů. Pedagogičtí pracovníci si měli přilepšit o tři procenta (rozhodnutím nového kabinetu jsou to procenta dvě).

Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka současná koalice už loni avizovala, že pro ni není "Babišovo" navyšování platů akceptovatelné. „Na platech by se ale nemělo šetřit tím způsobem, že budeme mít mnoho špatně placených zaměstnanců veřejného sektoru. Šetřit bychom měli tak, že propustíme chovné a necháme si jen tažné, které velice slušně oceníme,“ uvažoval pro Čtidoma.cz odborník.

Od vlády je to výsměch

Částečné seškrtání plánovaného růstu platů totiž podle Křečka nepřinese výrazné úspory ve státním rozpočtu. „Pouze naštve zaměstnance veřejného sektoru, kteří si kvůli vysoké inflaci pohorší. Líto je mi především učitelů, o kterých se pořád mluví, že patří mezi preferované profese. Ve skutečnosti se jim však sníží reálná kupní síla platů.“

Učitelé jsou samozřejmě zklamaní. „Je to výsměch. Pořád nám říkají, jak jsme důležití a jak se musí školství zlepšovat. A pak nám ani nejsou schopni přidat tolik, aby to pokrylo inflaci,“ řekl Čtidoma.cz kantor z jedné základní školy ve Středočeském kraji, který si však z obav o práci nepřál být jmenován.

Do státní sféry se nikdo moc nehrne

Ekonom poukazuje také na fakt, že do státního sektoru se nikdo příliš nehrne. Alespoň tedy ne s nadprůměrnými znalostmi a dovednostmi. „Práce pro stát by měla být prestižní a na vedoucí pozice by se měly dostávat jen elity, které posunou naši zemi dopředu. V realitě však nejlepší pracovníci končí v soukromém sektoru a veřejný sektor je plný podržtašek, kteří nechtějí moc pracovat.“

Ve státní správě je podle Křečka téměř nemožné zaměstnat kvalitního právníka. „Takže se nemůžeme divit, když soudy ruší jednu vyhlášku za druhou. Podobné je to s programátory, kteří úspěšně digitalizují soukromý sektor, ale státní správě se raději vyhýbají,“ dodal ekonom.

