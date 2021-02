Horší než covid i černá smrt: Disease X způsobí každý pátý rok pandemii a zabije desítky milionů lidí, říká doktor Settele

Lidé jsou nepoučitelní. Stále více a hlouběji pronikají do přírody a logicky se tak pohybují v místech, kde žijí zvířata. To však znamená hrozbu dalších pandemií, které budou horší než covid-19 i než černá smrt. Říká to Dr. Josef Settele z Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí a varuje před další závažnou chorobou, která má pracovní název Disease X.