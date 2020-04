Již brzy půjdeme do kina i na kryté sportoviště, festivaly ale nebudou

Změny v pravidlech jsou nyní prakticky na denním pořádku. Co bylo včera nemožné, je dnes povoleno, roušky musíme nosit všichni, ale někteří už ne... Jak to tedy vlastně teď bude? O tom informovali ministři po zasedání vlády večer 30. dubna.

Ve čtvrtek 30. dubna zasedala vláda, která tentokrát rozhodovala o dalších bodech postupného rozvolňování opatření boje proti koronaviru. Na programu bylo například rozhodnutí o zrušení povinnosti nosit roušky pro děti mezi dvěma a sedmi lety, které docházejí do mateřských škol.

Jak je to s rouškami?

Stejná pravidla jako pro mateřské školy platí také pro dětské skupiny. „Na toto rozhodnutí bude navazovat metodika, kterou budeme prezentovat spolu s panem ministrem školství 1. května,“ konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nové pravidlo platí od pátku 1. května. Stejně tak se budou moci bez roušek objevovat televizní moderátoři, redaktoři, pokud nebudou mít ve studiu hosty, v některých případech i umělci - herci, tanečníci, zpěváci a další, kteří provozují autorské dílo. Roušku také nemusí nosit lidé s poruchou mentálních schopností.

Za kulturou ve 100 lidech

„Byla schválena nová pravidla rozvolnění opatření k 11. květnu. Do této vlny jsou zařazena obchodní centra, holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, muzea, galerie, výstavní síně, zahrádky restaurací, sportoviště a nově také i provoz divadel, kin, koncertních sálů a dalších - s účastí do 100 osob. To se týká také dalších akcí, u nichž je doposud stanovena maximální účast deseti osob,“ konstatoval Adam Vojtěch. „Na žádost pana kardinála Duky jsme schválili konání mše, která proběhne 5. 5. v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v počtu 60 osob k 75. výročí Pražského povstání,“ upozornil na výjimku ministr zdravotnictví.

Nepříjemná informace

K příznivým zprávám o rozvolňování opatření doplnil ministr kultury Lubomír Zaorálek také zprávu horší. „Dohodli jsme se, že se v průběhu tohoto léta nebudou konat velké festivaly. Velké tisícihlavé a mezinárodní festivaly jsou něco, co si ministrerstvo povolit nedovolí,“ uvedl.

Školy se částečně otevřou

„Od 11. května bude možná osobní přítomnost nejen žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a posledních ročníků vyšších odborných škol a konzervatoří za účelem přípravy na maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria, ale zároveň se mohou dobrovolně vrátit do školy i žáci devátých tříd základních škol, protože bude probíhat jednotná přijímací zouška, srovnávací zkoušky i se školní částí na střední školy.

Chceme, aby proběhla intenzivní příprava na jednotnou přijímací zkoušku. Docházka nebude povinná a bude probíhat ve skupinách maximálně patnácti žáků nebo studentů,“ konstatoval ministr školství Robert Plaga. Stejně tak se otevřou základní umělecké školy nebo jazykové kurzy nebo střediska volného času, zájmové kroužky pro děti a mládež. Stejné datum platí i pro návrat do poslucháren v případě studentů vysokých škol. Ve všech případech platí, že se může jednat o maximálně patnáctičlenné skupiny.

Vyšší ošetřovné

Rodiče dětí, s nimiž museli zůstat doma vzhledem k uzavření základních, případně i mateřských škol, dostanou podle rozhodnutí vlády ošetřovné ve výši nikoliv 60 %, ale 80 % jejich denního vyměřovacího základu.

Změna i pro pendlery

Pendleři, tedy přeshraniční pracovníci, kteří denně dojíždějí za prací mimo republiku, budou mít o trochu snadnější život díky skutečnosti, že potvrzení o negativním testu na koronavirus nebudou muset odevzdávat jednou za dva týdny, ale měsíčně. Uvedené potvrzení bude nutné doložit do tří dnů od překročení hranic.

