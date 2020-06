Koronavirus se vrátí, zažili jsme teprve předehru, předpovídají astrologové. Lidé jim věří víc než politikům

Michele Bellová požádala o radu Jenny Lynchovou, známou newyorskou astroložku, když její matka, o kterou se sedm let starala, v dubnu zemřela kvůli nemoci covid-19. „Ocitla jsem se v zajetí velmi nakažlivého pole energie,“ vysvětluje. Na základě přesné hodiny a místa narození jí Jenny Lynchová předpověděla, že rok 2021 bude vhodnou dobou k realizaci jejího snu žít v cizině. „Opravdu mě naučila, jak rozvíjet svou osobnost,“ dodává Bellová. Stejně jako ona obrací se nyní na astrology i mnoho dalších Američanů, tvrdí agentura AFP.

Miliardy za rady astrologů

Astrologie je ve Spojených státech významným sektorem: téměř 30 procent Američanů soudí, že pohyb hvězd a planet ovlivňuje jejich život. Ukázal to průzkum institutu Pew Research Center z roku 2017. V roce 2018 vydali Američané 2,2 miliardy dolarů (téměř 52 miliard Kč) za astrology, média a vědmy všeho druhu, uvedla marketingová společnosti IBISWorld.

Přicházejí noví klienti

Když v březnu začala platit karanténní opatření a mnozí politici vysílali rozporuplné signály ohledně vývoje situace, vzrostla podle společnosti pro analýzu médií Cmscore návštěvnost stránek s astrologickým obsahem, jako je Astro.com, Cafe Astrology nebo Astrology Zone.

Jenny Lynchová, která bere za hodinu čtení z hvězd 150 dolarů (asi 3 500 Kč), získala poté, co v New Yorku začala 22. března platit karanténa, deset nových klientů.

Je to matematika...

„Někteří přišli o práci a chtěli vědět, co je čeká. Jiní si chtěli založit podnik. Mnozí chtěli odjet pryč. Všichni zažívají jakési přechodné období,“ uvádí astroložka, která se výkladu z hvězd věnuje už 50 let a má klienty i v zahraničí. Nyní věští i na internetu, přes Zoom, Skype nebo WhatsApp, ale raději se setkává s klienty osobně. „Je to lepší, protože můžu lidem ukázat pohyb planet. Klienti vidí, že to je matematika, že si nic nevymýšlím,“ říká.

Další známá newyorská astroložka Anne Orteleeová odhaduje, že její příjmy v době pandemie vzrostly o 25 procent. Poptávku zvyšuje skutečnost, že mnoho lidí pochybuje o nařízeních politiků, zdůrazňuje.

Za pandemii mohuo Pluto a Saturn

„Směrují vás správně, nebo se vás snaží zabít, když vám říkají, abyste si dávali injekce dezinfekce?“ dodává s narážkou na zmatené a podivné rady prezidenta Donalda Trumpa.

Podle ní astrologové věděli, že letos nastane nějaká katastrofa, protože se v lednu Pluto a Saturn přiblížily k souhvězdí Kozoroha. A postavení Jupitera v únoru učinilo situaci ještě více nepředvídatelnou.

Byla to teprve předehra

Taková konstelace planet je velmi vzácná, tvrdí Anne Orteleeová a předpovídá, že se virus znovu objeví. „To, co jsme zažili dosud, bude oproti tomu, co ještě prožijeme, legrace,“ zdůrazňuje.

Radí zásobit se potravinami na čtyři měsíce. Soudí, že vakcína bude do dvou let. Farmaceutické laboratoře, které se snaží získat vakcínu co nejdříve, považují za možné, že bude do konce letošního roku.

Každý věštec má své předpovědi, někdy i humorné. „Dnes, když si každý okusil karanténu, vidím reformu věznic, kdy bude více pozornosti věnováno převýchovným programům,“ říká kartář Drek Calibre. A jestliže zvyk podávat ruku na několik let vymizí, později se stane módou, dodal.

