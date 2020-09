Roman Prymula představil nová opatření. Do restaurace jen do 22 hodin a na vnitřní akci jen deset stojících

Roman Prymula představil oba dva nové balíky opatření ve svém vystoupení ve středu 23. září. Podle jeho vyjádření sice není situace kritická, ale vývoj onemocnění je alarmující, proto je nutné zavést některá omezení, která pomohou zploštit křivku nárůstu nemocných.

Opatření i v ostatní státech

„I když mohou opatření vypadat rozsáhle, nejsou tak omezující, jak se může zdát,“ konstatoval Roman Prymula s tím, že jsou zde například uvedena i pravidla, jak provádět desinfenci a podobně.

První z představených balíků se týká shromažďování osob, a tedy pořádání kulturních, společenských, ale i například sportovních akcí. „Hromadné akce jsou problémovým místem, kde dochází k přenosu nákazy. V okolních zemích se některé akce nekonají vůbec, Bundesliga se hraje bez diváků, hromadné akce jsou v řadě zemí zakázány do konce roku,“ zdůraznil s tím, že opatření, zaváděná prozatím na příští dva týdny v České republice, nejsou pro pořádání akcí zcela likvidační.

10 stojících na vnitřní akci, až 2 000 sedících venku

Na akce, které se konají ve vnitřích prostorách, bude podle nového nařízení smět najednou 1 000 sedících lidí v případě, že bude prostor rozdělen do více sektorů, pokud půjde o prostor společný pro všechny, bude kapacita omezena na 500 sedících osob. V případě venkovních akcí je nejvyšší počet dvojnásobný, tedy 2 000 osob. Prymula také vysvětlil, proč není tento počet zvýšen například pro velké sportovní stadiony. Nejde podle něj ani tak o čas samotného zápasu, ale o dobu po jeho skončení, kdy dochází k velké koncentraci lidí a kontaktu před sportovním zařízením. V případě akcí pro stojící účastníky je počet pro akce, konané uvnitř objektu, omezen na 10, venkovní akce pak mohou hostit až 50 lidí.

Návody pro provozovny

Ve druhém balíku jsou potom opatření, která se dotknou některých provozoven. Jde například o kadeřnictví a holičství, kde je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření. Rozhodně ale nejde podle ministra zdravotnictví o opatření, která by měla za následek nutné uzavírání provozoven. Stejně tak se nové omezení dotkne restauračních zařízení, která budou nyní zavírat už ve 22 hodin. „Je to otázka nejrizikovějších aktivit - pod vlivem alkoholu dochází k nedodržování elementárních opatření,“ vysvětlil Roman Prymula.

Školy zatím bez výraznějšího omezení

V další části svého vystoupení potom konstatoval, že rozhodně neplánuje plošné uzavírání základních škol a prvního stupně by se opatření neměla dotknout prakticky vůbec, pokud nedojde k drastickému zhoršení situace. Navržené páteční volno je pak podle jeho slov pouze doporučením a každý z ředitelů má právo rozhodnout podle vlastního uvážení. Vyslovil se také pro dočasné zavedení distančního studia na vysokých školách, a to z důvodu, že za studiem do nejpostiženější Prahy i dalších velkých měst dojíždějí mladí lidé ze všech koutů republiky a při svém návratu domů pak mohou virus šířit i do prozatím poměrně klidných oblastí. Vedení vysokých škol ale tomuto návrhu zatím nakloněna nejsou.

KAM DÁL: Mytí rukou je základ v boji s koronavirem. Bakterie jsou přitom i v dávkovačích mýdla.