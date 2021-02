Některé země odmítají vakcínu od AstraZeneca kvůli bezpečnosti, k nám dorazí už příští týden. Stačil by Pfizer?

Švýcarský zdravotnický úřad Swissmedic se chce seznámit se všemi studiemi a dát dohromady co nejvíce informací o vakcíně AstraZeneca. Sbírat je bude především z klinických studií, které probíhají v Severní a Jižní Americe.

Podle českého orgánu je bezpečná

Podle českého Státního ústav pro kontrolu léčiv je však vakcína od AstraZenecy bezpečná, a to i pro seniory 80+. První dávky by se měly do Česka dostat už příští týden v pondělí, vakcína byla schválena minulý týden. Podle zjištění AntiCovid tým se k nám nicméně větší dodávky dostanou pravděpodobně až v průběhu léta.

V současné době máme objednané 3 miliony těchto vakcín, dalších 12 milionů dávek od firmy Pfizer. To tedy znamená, že proočkovat nutných cca 60 % populace by se mělo zvládnout Pfizerem.

Nebezpečí pro straší lidi?

Ve Švýcarsku jsou však mnohem dále. Už ve středu podle Daily Mail země podepsala dodávku dalších 17 milionů vakcín. Dorazit by měly od německé společnosti Curevac, tam je vakcína ve třetí fázi klinických zkoušek. Smlouvu už mají v zemi helvétského kříže i s americkou společností Novavax, další očkovací látka dorazí od již dříve schválené Moderny.

Švýcarsko s 8,5 miliony obyvateli přitom není jedinou zemí, která poukazuje na nedostatečné informace o vakcíně AstraZeneca. Už dříve očkování lidem nad 65 let nedoporučil francouzský zdravotnický úřad, stejně je na tom Belgie, Polsko nebo Švédsko. A třeba Itálie nedoporučuje AstraZenecu lidem už od 55 let výše.

