Nezaměstnanost ve státě mírně klesla, ve středních Čechách byla v říjnu 3,3 procent

Úřad práce předpokládá, že nezaměstnanost v následujících měsících, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. Úřad práce to dnes uvedl v tiskové zprávě. Celková nezaměstnanost v České republice klesla na 3,7 procenta.

Méně nově registrovaných

Na pracovní úřad se přišlo v říjnu ve středních Čechách zaregistrovat 4355 lidí, což je o 1920 méně než v předchozím měsíci. Vyřazeno z evidence bylo 4736 uchazečů, což je o 1356 méně než v září. Úřady v regionu evidovaly koncem října 56 770 volných pracovních míst. Je to o 896 méně než v předchozím měsíci.

Nebudou sezónní práce

„Přepokládáme, že v následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, zejména v zemědělství a v lesnictví, pravděpodobně vzroste. Ve větším počtu by se mohli začít hlásit také pracovníci z oblasti služeb,“ uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti z Generálního ředitelství Úřadu práce Jan Karmazín.

"Vede" Kladno

Nejvyšší nezaměstnanost mezi středočeskými okresy byla v říjnu na Kladensku, a to 4,6 procenta. Naopak nejpříznivější situace je tradičně na Praze-východ, kde byla nezaměstnanost 1,9 procenta. Středočeský kraj má mezi kraji sedmou nejnižší nezaměstnanost.

Někteří lidé do práce nemohou

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Počet takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání, kteří mohli ihned nastoupit do práce, byl v říjnu ve středních Čechách 28.802.