Nové vedení na Praze 1 už jedná. Předzahrádky budou mít jiná pravidla

Bylo to jedno z nejbolavějších témat, které pravděpodobně podlomilo židli odvolanému starostovi Prahy 1 Pavlu Čižinskému. Změnit strategii ohledně restauračních předzahrádek budilo velké emoce a dnes je evidentní, že to byl hlavní důvod, který mobilizoval opozici, protože už teď se jedná o změnách...

Radnice Prahy 1, kde se v polovině ledna změnilo vedení, přehodnotila plán minulé koalice ohledně zrušení výjimek pro provoz restauračních předzahrádek v centru města po 22:00. Zatímco předchozí vedení radnice schválilo plošné zrušení u všech předzahrádek, nová rada rozhodnutí zrušila a plánuje posoudit každou výjimku zvlášť. Výjimky určuje městský tržní řád, podle kterého má v Praze 1 povolen provoz alespoň do 23:00 a alespoň v určitém období roku 276 předzahrádek.

Nové výjimky

Magistrát nyní připravuje úpravu tržního řádu, ke které se mohou městské části vyjadřovat. Zatímco odvolané vedení Prahy 1 v čele s Pavlem Čižinským (Praha 1 Sobě) rozhodlo, že navrhne výjimky zrušit, rada v čele se starostou Petrem Hejmou (STAN) bude postupovat jinak. Výjimky má do konce června zhodnotit komise radnice a u každé zvlášť rozhodnout, jestli městská část navrhne její zachování v tržním řádu.

K tomu budou sloužit pravidla, která by měla být představena na jaře. Radnice na Facebooku uvedla, že provozovatelé budou muset například zajistit k předzahrádce osobu dohlížející na dodržování nočního klidu. "Plošné zrušení by mohlo poškodit všechny slušně fungující provozovatele a zároveň by to mohlo poškodit občany, kteří naopak některé předzahrádky chtějí navštěvovat i ve večerních hodinách. Prioritou je pro nás dodržení nočního klidu po 22:00," uvedl starosta Hejma.

Na zastupitelstvu

Proti plánu minulého vedení se v minulosti postavili provozovatelé restaurací v centru města. Jejich zástupci se objevili i na jednání zastupitelstev, což někteří tehdejší koaliční politici brali jako zastrašování. V Praze 1 od poloviny ledna vládne koalice My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS, TOP 09 a ANO. Prvně zmíněné uskupení je jediným, které zbylo z původní koalice, do opozice odešli Praha 1 Sobě a Piráti.

V Praze 1 je nejvíce restauračních předzahrádek v metropoli, dlouhodobě povolené je má více než 300 podniků. Pro povolení si musí provozovatel podniku pronajmout plochu od Prahy a zároveň získat povolení od městské části. Za pronájem pak platí oběma. V Pražské památkové rezervaci musí zahrádku schvalovat i památkáři, kteří nepovolují například zastřešení či vyvýšená pódia.