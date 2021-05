O víkendu si užijeme sluníčka, slibuje meteorolog Hanžák. Kdy se počasí zkazí a přijde studená fronta?

Trvalo to letos hodně dlouho, ale vypadá to, že se konečně dočkáme slunečních paprsků déle než jen na pár hodin. Téměř celý víkend by totiž měl být skoro letní, alespoň pokud jde o teploty. Je tedy na čase vytáhnout ze skříní kraťasy, vyžehlit je nebo dokoupit nový outfit, pokud snad zjistíte návštěvu molů či jiných nezvaných hostů.

Záplavy zatím nehrozí

Oproti minulému deštivému víkendu zažijeme výrazné zlepšení. V pátek bude sice ještě zataženo až oblačno a na většině území musíme počítat s deštěm nebo přeháňkami. „O víkendu k nám ale začne proudit teplý vzduch od jihu, v neděli zažijeme letní den,“ potvrdil Čtidoma.cz Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

A pokud to kvůli vydatnému dešti vypadalo, že na některých místech přijdou lokální záplavy, nic podobného podle meteorologa nehrozí. Vzhledem ke zmírnění srážek nad celou Českou republikou hladiny řek naštěstí rychle klesají.

Léto a pak zase "podzim"

V sobotu tedy očekáváme polojasno až skoro jasno, ojediněle nás ještě pokropí déšť. Nejnižší noční teploty budou +3 až -1 °C, nevyhneme se tak ani přízemním mrazíkům. „Přes den ale teploty vystoupají na 12 až 16 °C, v neděli dokonce na 19 až 23 °C, místy pak až 26 °C,“ doplnil pro Čtidoma.cz meteorolog.

Na zahazování bund a deštníků to ale určitě ještě nebude. Už v polovině příštího týdne k nám totiž dorazí studená fronta. Ta s sebou přinese srážky, místy i bouřky. Teploty spadnou hodně pod patnáct stupňů.

