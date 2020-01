Tragédie ve Vejprtech: Podle starostky se o požár klienti pokoušeli již několikrát

Do tragického rána se probudil domov pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech. Po požáru zde zemřelo osm lidí. Nebylo to však poprvé, kdy se něco podobného povedlo podchytit. Alespoň tak se vyjádřila místní starostka Jitka Gavdunová.

Dle posledních zpráv byl hlavním problémem dým z požáru. Budova je z venku skoro neporušená. Kromě osm mrtvých lidí jsou další čtyři osoby středně vážně až vážně zraněny. Až 26 osob bylo ošetřeno s lehkým zraněním.

Nikdo z pracovníků

Při požáru ve Vejprtech nezemřel nikdo ze zdravotního personálu. Problémy s ohněm byly nahlášeny před pátou hodinou ranní a hasiči byli na místě už za deset minut. Přesto se nepovedlo zabránit tragickému úmrtí osmi lidí.

Požár se rozšířil do tří místností. Příčinna zatím není známá. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová se svěřila médiím s tím, že to není poprvé, kdy v tomto zařízení hrozil požár. Protipožární čidla byla pouze na toaletách a nikoli v jiným místech objektu. Starostka dodala, že by byla ráda, kdyby se evakuovaní klienti mohli v budoucnu vrátit do objektu, který znají.

V objektu žili muži s mentálním a kombinovaným postižením. Objekt je v tuto chvíli zakouřený a mokrý a dvě místnosti prohořelé, ale nejsou zcela zničené.