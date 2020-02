Praha jako zlatá klec. Lidé budou losováni do nadměrně velkých bytů a zavádí se udavačství

Praha není pro každého. Ne, nejedná se o elitářský posudek diskriminující občany z jiného koutu České republiky, než je hlavní město. Pokud totiž chcete bydlet v metropoli, připravte si pořádný balík peněz. Den co den před očima lidí rostou nájmy jako houby po dešti. Co na to primátor Hřib?

/S NADHLEDEM/ Na hraně demokracie. Tak si někdo může definovat nekompromisní jednání vůči majitelům nemovitostí v centru Prahy. Ti si totiž ze svého bytu často dělají dobrý byznys, a to hlavně v centru města. Trnem v oku se stali hlavně Pirátské straně, kterou nejviditelněji reprezentuje primátor Zdeněk Hřib.

Ceny nájmů neudržitelně stoupají a město se tak doslova vylidňuje před očima turistů. Na Starém Městě aby člověk místní pohledal. Piráti si tak vytipovali hned několik nemovitostí, kterým pronájem skrze Airbnb zatrhne. Kromě zásahu do osobní svobody se však nic zásadního nezmění. Proč?

Levná Vídeň

Jedná se o město, které se pravidelně umisťuje v žebříčku těch nejlepších míst pro život. Vídeň je vzorem pro všechna evropské města třeba právě díky bytové politice. Inzerát, který se nedávno objevil v českých novinách, hovoří za vše. „Pronajmu byt ve Vídni 60 metrů čtverečních 2+1 za 15 900 Kč,” píše český majitel vídeňské nemovitosti.

Regulace nájemného tak i jedno z nejkrásnějších měst v Evropě dělá mnohem dostupnější, než je dnes pražská metropole. Zde bychom za podobnou cenu ve stejných rozměrech nemovitosti hledali marně. Čím jsme lepší než Vídeň? Odpověď je vskutku jednoduchá. V ničem!

Zlatá klec

Většina domácností tak v Praze vydá 70 % svých příjmů právě na bydlení. Je až k neuvěření, kam až se ceny bydlení v Praze vyšplhaly. Je velmi pravděpodobné, že se tento trend nezmění, ba naopak. Pro mladé lidi začíná být i nedostupné sdílené bydlení, ve kterém nájemník vydává nesmyslné částky pouze za jeden obyčejný pokoj. V bytě však sdílí koupelnu, toaletu a kuchyň.

Obrovská poptávka však způsobuje, že zlevňovat se rozhodně nebude. V budoucnosti nás tak čeká s velkou pravděpodobností nepříjemná revoluce bydlení. Jen ti nejbohatší si budou moci dovolit svůj vlastní byt.

To v praxi znamená, že se dobrovolně vrací to, co dokázali komunisté při zestátnění majetku po Vítězném únoru v roce 1948. Kdo má nadměrně rozsáhlý byt či domek, bude si muset do svého domova pustit dalšího nájemce, který čeká na nově vzniklé čekací listině. Jména čekatelů a konkrétní byty se budou za velké slávy a pozornosti médií losovat každé pondělí ráno.

Na ČT24 bude zahájen vždy živý přenos a sám primátor bude losovat z velkého koše, kde na mnohé čeká nová, ale velmi zvláštní budoucnost. Jedná se tak o první reality show podobného druhu. Revoluce se tak odehraje i na obrazovkách našich televizních přijímačů. Realita o realitách v Praze.

Udavačství

Praha se také pokoušela dostat od firmy Airbnb jména těch, kteří svoje byty pronajímají turistům. S tím však vedení města neuspělo, a tak přišlo s dalším zajímavým nápadem. Zavádí se sousedské udavačství. Tradice, která má v České republice silný kořen, tak znovu ožije.

Kdo někoho ubytuje přes sdílené bydlení, musí si dát pozor, aby se neprozradil. Paní Kropáčková bude vždy připravena. Jaký efekt bude mít udavačství na cenu nájmu, však zůstává nezodpovězenou otázkou.